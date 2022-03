Rolling Stones: Mick Jagger chiama Ron Wood per il tour europeo

Si moltiplicano le suggestioni via social network di casa Rolling Stones. Ormai manca solo l'annuncio ufficiale con il calendario delle date del prossimo tour europeo della leggendaria band britannica.



Ieri hanno pubblicato una clip lunga 13 secondi, accompagnata dalle note di “Can’t You Hear Me Knocking”, uno dei loro tanti classici, incluso nell'album del 1971 “Sticky Fingers” (leggi qui la recensione). Nel video il loro logo, la linguaccia, copriva alcuni punti di una cartina dell'Europa. Tra questi anche Milano.

Can’t you hear me knocking.. pic.twitter.com/uCyRSko8Ql — The Rolling Stones (@RollingStones) March 11, 2022

A fare compagnia all'attesa dei molti fan dei Rolling Stones ha pensato oggi il frontman del gruppo, Mick Jagger, pubblicando l'immagine di uno scambio di messaggi tra lui e il chitarrista Ronnie Wood. Jagger scrive: "Ehi Ronnie, è stato tutto confermato! Sei pronto? MJ." Ricevendo in risposta da Wood un entusiasta: "Yeah!!!". Jagger poi comunica a Ronnie di avere parlato per telefono con Keith Richards che dà loro un appuntamento lì, avendo quale risposta da Wood: "A presto!!!".

Il prossimo, sarà il primo tour in Europa senza il batterista Charlie Watts scomparso lo scorso mese di agosto. I Rolling Stones hanno chiuso il loro 'No Filter' tour negli Stati Uniti, con Steve Jordan alla batteria, alla fine di novembre.

Alcune indiscrezioni vorrebbero che il tour europeo dei Rolling Stones toccherà, oltre all'Italia, a Milano – la data che si vocifera è quella del 21 giugno - anche Spagna (a Madrid), Regno Unito (Liverpool, Londra), Belgio (Bruxelles), Olanda (Amsterdam), Francia (Lione, Parigi) e Svezia (Stoccolma). A Londra gli Stones dovrebbero esibirsi a Hyde Park, tra giugno e luglio, headliner del festival British Summer Time Hyde Park, come riferito dal tabloid britannico Metro.