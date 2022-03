Beppe Carletti parla di Augusto Daolio, Guccini e Ornella Vanoni

I Nomadi attualmente sono in tour, l'ennesimo di una carriera di grande successo che pare non avere mai fine. Il prossimo anno la band emiliana capitanata da Beppe Carletti taglierà il traguardo dei 60 anni di attività. 60 anni conditi dalla pubblicazione di 83 dischi e un numero infinito di concerti tenuti ovunque si possa suonare, senza fare distinzione tra il circolo ricreativo e lo stadio.

Margherita Montanari per l'edizione bolognese del Corriere della Sera ha intervistato proprio Beppe Carletti che oltre a parlare della storia dei Nomadi, di “Io vagabondo” e dell'incontro con Francesco Guccini ha ricordato l'amico ed ex cantante del gruppo Augusto Daolio scomparso il 7 ottobre di trenta anni fa. A seguire una parte delle domande e delle risposte del 75enne tastierista modenese, partendo proprio da quel nefasto 1992.

Il 1992 fu un doloroso anno di svolta per il vostro gruppo.

“Pensavo che tutto sarebbe finito. Prima è morto il bassista Dante Pegreffi e, a distanza di cinque mesi, se ne è andato Augusto. È stato un anno tremendo. Mi sembrava una perdita esagerata e fu difficile da affrontare. In particolare quella di Augusto era la scomparsa di un amico, oltre che di un compagno di viaggio con cui vivevo sul palco fin da quando avevamo 16 anni. Pensare di suonare con un’altra persona era un’idea che mi toglieva il sonno. Furono i fan a chiedermi di continuare, per far rivivere Augusto e Dante. Non fu facile, avevo il pensiero costante di distruggere quanto fatto in 30 anni”.

Ora i Nomadi sono partiti con il tour 'Ma che film la vita!', che si chiama come l’ultimo album inciso dal vivo prima del 1992. Mentre il brano “Il segno del fuoriclasse” parla proprio di Daolio, che oggi avrebbe 75 anni. Che personaggio era?

“Mi sono serviti 30 anni per essere pronto. Le parole sono venute spontaneamente, quando ho ricordato noi due, ancora ragazzini, che ci divertivamo a giocare con la musica. Era doveroso ricordare Augusto, perché era un artista a 360 gradi, che si era fatto da sé, e può ancora insegnare molto agli altri”.

Il vostro primo palco insieme a 16 anni. Avevate l’approvazione delle famiglie o fu un atto di ribellione?

“Macché ribellione. I nostri genitori ci hanno insegnato la libertà. Avevamo 16 anni e ci hanno lasciati liberi di andare a suonare per 77 giorni a Riccione. Non c’è stata nessuna titubanza da parte loro, è stata la nostra fortuna”.

“”Io vagabondo”, il vostro maggior successo, è stato cantato da tre generazioni e compie mezzo secolo. Come nacque questo brano?

“Alla manifestazione musicale 'Un disco per l’estate' del 1972, un amico editore ci fece sentire la traccia. L’improvvisammo e sembrava fatta su misura per noi. Nel giro di poche ore lo incidemmo. Fu un successo. Ci guadagnammo un posto nella lista delle 24 canzoni finaliste e finimmo in televisione”.

È vero che a Ornella Vanoni non piacque il brano?

“Mentre aspettavamo che venisse nominato il vincitore della serata, che sarebbe volato in finale, tutti i fotografi erano puntati sulla Vanoni. Era lei la favorita. Invece vincemmo noi, e tutti i flash le voltarono improvvisamente le spalle. Non lo accettò e si mise a criticare la vittoria di un gruppo su quel palco”.

Poi?

“Poi arrivammo penultimi. Ma tutti, di quel festival, ricordano “Io vagabondo””.

Ad un certo punto il vostro cammino si incrociò con quello di un giovane cantautore emiliano ancora sconosciuto.

“Francesco Guccini. È stata una fortuna incontrarlo. Un cantautore incredibile, che scriveva poesie e manifesti, più che canzoni. Nell’autunno del 1966 incidemmo “Noi non ci saremo”, poi “Dio è morto”, un capolavoro d’avanguardia. A leggerne il testo, sembra sia stato scritto oggi”.

Ritiene definitivo per la vostra consacrazione l’incontro con il Maestrone?

“Fondamentale. “Io vagabondo” e l’incontro con Guccini sono i due momenti chiave della storia dei Nomadi. Con Guccini abbiamo avuto un rapporto onesto e sincero, senza doppi fini. Ci vedevamo di giorno per le prove, più spesso a Bologna perché lui non aveva la patente e non poteva spostarsi”.