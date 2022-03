Robbie Williams è attualmente senza dimora

Robbie Williams si ritrova attualmente senza una fissa dimora. E con lui anche la sua famiglia, moglie e quattro figli. Il 48enne musicista inglese, discograficamente fermo al disco natalizio del 2019, poi ampliato in una deluxe edition nel 2020, “The Christmas present” (leggi qui la recensione), ha venduto tutte le proprietà ed è alla ricerca di una nuova casa.



Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mirror, Robbie avrebbe venduto la sua megavilla di Los Angeles al rapper canadese Drake per la risibile somma di 35 milioni di sterline, mentre in gennaio si sarebbe sbarazzato della tenuta inglese nel Wiltshire per 6,75 milioni di sterline.

Ora il conto in banca sorride, però la famiglia non ha un luogo dove stare.



Lo ha rivelato lo stesso Williams ai conduttori radiofonici australiani Kyle e Jackie O: “In realtà non stiamo da nessuna parte. Non abbiamo una dimora in questo momento, abbiamo venduto praticamente ovunque, non viviamo da nessuna parte e stiamo cercando di capirlo. I quattro bimbi sono come un cubo di Rubik che stiamo cercando di risolvere perché se vanno a scuola, non mi vedono perché sono in giro e se studiano a casa da privatisti, hanno un altro insieme di cose che sono un problema". I quattro figli di Robbie e Ayda Field sono: Theodora (nove anni), Charlton (sette anni), Colette (tre anni) e Beau (due anni).



Robbie ha continuato la sua conversazione dicendo di non essere in grado di confermare o meno se ha venduto la sua villa a Drake e ci ha pure scherzato sopra: "Se fosse vero avrei firmato un accordo di non divulgazione con tutti i canadesi con cui è successo. Non posso rivelare nulla di ciò che è successo, mi metterei nei guai".



L'ex Take That, messe da parte le questioni di carattere edilizio, ha inoltre parlato del film sulla sua storia 'Better Man': “Sto girando il film in Australia. Per un narcisista è un progetto meraviglioso perché è su di me e sulla mia vita. Il film è il succoso pezzo di vita prima che perdessi il mio testosterone. Il progetto è un po' disarticolato, ma sarà armonico presto. Credo che interpreterò me stesso in un secondo momento, ovviamente dovrei farlo, penso che interpreterò me stesso per buona parte del film".



A quanto è dato sapere per interpretare nel film i Take That Robbie Williams avrebbe scelto dei giovani artisti australiani. La storia sarà diretta dal regista australiano Michael Gracey. Sempre a proposito di Australia, Robbie ha parlato di come stia guardando la vita in altro modo dopo la morte dell'amico e leggenda del cricket australiano Shane Warne la scorsa settimana all'età di 52 anni. "La sua scomparsa mi ha ispirato a pensare alla vita in un modo diverso e la fragilità della vita è terrificante".