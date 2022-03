La Terra ha bisogno di chitarre

"Mars needs guitars", proclamavano negli anni '80 gli Hoodoo Gurus. L'aspetto era improbabile - capelli cotonati e camice sgargianti - ma il suono era classico: grandi riff di chitarre e melodie irresistibili. Gli Hoodoo Gurus miravano a conquistare almeno la terra, partendo dall'Australia: per qualche anno, le loro canzoni fecero il giro del mondo, assieme ad altre band oceanicche. "Chariots of the gods" è il loro primo album in 12 anni: del look sono rimaste solo le camicie, ma il suono è sempre quello.

Dal pub rock al classic rock australiano

"Band e artisti australiani in giro per il mondo ce ne sono ancora parecchi. Ma è ovviamente cambiato tutto: c'è ancora una scena ma è meno legata ai pub dove abbiamo cominciato noi", mi spiega Dave Faulkner, anima della band, in collegamento da Sidney, con una camicia improbabile d'ordinanza.

L'album, non a caso inizia con un frammento in cui Faulkner canta un classico della band , "Come anytime", come se fosse un cantante da pub: "Prendo in giro me stesso e i nostri critici: è come un falso inizio alla Sgt. Peppers, solo che al posto dell’orchestra che prova, ci sono io che faccio il vecchio rocker che nessuno ascolta".

Faulkner, tra i contemporanei, cita i Tame Impala o Courtney Barnett.

Non cita (dimentica?) Nick Cave: forse ormai è percepito più come cittadino acquisito inglese che come australiano. Ma se c'è stata un'era d'oro per il rock del quinto continente, probabilmente sono gli anni '80: in classifica in mezzo mondo c'erano gli INXS, i Midnight Oil, i Men at Work, oltre ovviamente agli AC/DC, che erano già dei veterani dal decennio precedente, e ai Saints, anche loro band di riferimento tra i '70 e '80 e in passato citata da Cave (che ha duettato con il leader Chris Bailey in "Bring it on") e Springsteen (che ha reinciso un loro brano, "Just like fire would"). Negli anni '80 c'era anche un giro di band più "alternative" come Radio Birdman e Died Pretty, amatissime dalla critica e da un pubblico più di nicchia ma molto affezionato. .

Poi c'erano gruppi come Church e Hoodoo Gurus, che arrivavano dal quel mondo ma aspiravano al successo mainstream, che sfiorarono o accarezzarono. I Church ci arrivarono brevemente con "Under the milky way" a fine decennio, qualche anno prima i Gurus diventarono beniamini del circuito college rock americano, il bacino da cui emergevano nomi poi di grande popolarità; l'indie prima dell'indie insomma.

Il ritorno, dopo 12 anni

La vita si è messa in mezzo alla carriera, mi racconta Faulkner. La band si è sciolta brevemente a fine anni 90, riformata ad inizio millennio producendo un paio di album trascurabili ("Mach Schau", mel 2004 e "Purity of Essence" nel 2010). Il nucleo è sempre composto da lui e dal chitarrista Brad Sheperd, ma la formazione è stata un po' instabile nell'ultimo decennio, con il batterista originario indeciso se rimanere oppure no ("ad un certo punto è tornato perché aveva ristrutturato la casa e aveva bisogno di soldi", mi racconta).

Quindi, c’è ancora spazio per le chitarre oggi? "La chitarra è uno strumento, è un modo di espressione", spiega Faulkner". Alla fine non è nulla di che. Noi le amiamo, ovviamente: siamo e rimaniamo una guitar band, anche se può suonare uncool. "Quando siamo emersi, era il periodo dei Duran Duran e degli Human League. Qualcuno pensò che fossimo uno scherzo, che fosse impossibile che una band come la nostra ottenesse un contratto: eppure eccoci ancora qua", dice con un sorriso. Bentornati, le chitarre sono sempre le benvenute sulla Terra.