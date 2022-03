Black Keys, in arrivo il nuovo album "Dropout boogie"

Alla metà di maggio di venti anni fa i Black Keys pubblicarono il loro primo album, “The big come up”. Alla metà di maggio dello scorso anno i Black Keys pubblicarono il loro decimo album, “Delta kream” (leggi qui la recensione). Alla metà del maggio di quest'anno, per l'esattezza il 13 maggio i Black Keys pubblicheranno il loro undicesimo album, “Dropout boogie”. Il primo assaggio del nuovo disco è affidato al singolo “Wild Child” che è accompgnato da un video diretto da Bryan Schlam. Tra le collaborazioni presenti in “Dropout boogie” quelle di Billy Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) e Angelo Petraglia (Kings of Leon).

Questo quanto dichiarato da Dan Auerbach, che con il batterista Patrick Carney forma la band dell'Ohio, a proposito del nuovo disco: "Questo è sempre stato il bello di quello che facciamo io e Pat. È immediato. Non abbiamo mai dovuto lavorarci davvero. Ogni volta che ci riunivamo, facevamo solo musica, sai? Non sapevamo cosa avremmo fatto, ma lo facevamo e basta e suonava bene. È la chimica naturale che abbiamo io e Pat. L’essere in una band così a lungo è una testimonianza di questo. È stato un vero dono che ci è stato dato. Voglio dire, le probabilità di trovarsi ad un isolato e mezzo l'uno dall'altro ad Akron, Ohio, è semplicemente pazzesco”.

Billy F. Gibbons, Greg Cartwright e Angelo Petraglia hanno partecipato alle sessioni di lavoro di “Dropout boogie” nello studio di Dan Auerbach a Nashville, e anche se i Black Keys avevano già scritto dei brani con il produttore Danger Mouse, questa è la prima volta che hanno invitato diversi nuovi collaboratori a lavorare contemporaneamente su uno dei loro album. Cartwright e Petraglia sono presenti in "Wild Child".

"Vivere a Nashville e fare album qui ha aperto le nostre menti a quell'esperienza in più", ha spiegato Auerbach. "Sapevo che Pat avrebbe amato lavorare con entrambi questi ragazzi, così abbiamo deciso di fare un tentativo. Era la prima volta che lo facevamo davvero. È stato molto divertente. Ci siamo semplicemente seduti intorno ad un tavolo con delle chitarre acustiche e abbiamo lavorato ad un brano". Carney parlando di Cartwright ha detto soddisfatto: "La cosa bella di Greg è che vuole avvicinarsi alle cose con una storia in mente, c'è quasi una trama".

Il duo di Akron aveva invece già avuto modo di suonare con il chitarrista degli ZZ Top Billy Gibbons oltre dieci anni fa a Los Angeles, mentre gli ZZ Top stavano lavorando a un album con il produttore Rick Rubin. "Non abbiamo mai veramente scritto una canzone, avevamo solo delle idee che abbiamo messo giù", ha spiegato ancora Carney. "Volevamo solo passare del tempo con lui. Siamo rimasti in contatto e Dan l'ha invitato in studio quando abbiamo iniziato a lavorare all'album".