Concerto "Un cuore per l'Ucraina" contro la guerra

Il cantautore Fabrizio Venturi ha organizzato il concerto per la pace "Un cuore per l'Ucraina" contro la guerra dichiarata dalla Russa all'Ucraina, che si terrà a Roma, sabato 12 marzo, alle ore 16.00, nella Tenuta della Mistica "Capitano Ultimo", sita in via della Tenuta Mistica.

Il Capitano Ultimo, il cui nome è Sergio De Caprio, noto per aver arrestato il capo dei capi di Cosa Nostra Totò Riina, mette a disposizione la propria tenuta per lo svolgimento del concerto, che si prefigge l'intento di divulgare un messaggio di dissenso e di protesta contro la guerra con cui la Russia sta combattendo contro l'Ucraina.

Si esibiranno sul palco la cantautrice e musicista ucraina Kateryna Zar’Kova - in arte EKA, accompagnata dalla sua bandura, il cantautore romano Stefano Borgia, Bruno Maccarri - in arte Bruno Ebbasta, Amedeo Minghi, Toto Cutugno e Fabrizio Venturi. Parteciperanno, inoltre, Beppe Bianco, Letizia Mariotti, Stella Sorrentino, Marco Tanduo, Tony Nevoso, Alex Cadili, Gionathan, Isaura, Sefora. Ad aprire il concerto la danzatrice e coreografa Ilaria Sambucci.