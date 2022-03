Nirvana: dopo "Batman" boom di ascolti per "Something in the way"

Gli effetti di "Batman" sugli ascolti di "Something in the way" dei Nirvana sulle piattaforme di streaming cominciano a farsi sentire. Voluta a tutti i costi dal regista Matt Reeves nella colonna sonora dell'ultimo film della serie con protagonista il giustiziere mascherato di Gotham City, stavolta interpretato dall'ex vampiro di "Twilight" Robert Pattinson, la canzone della band capitanata dal compianto Kurt Cobain, icona grunge degli Anni '90, sta vivendo una seconda popolarità a distanza di trent'anni dalla sua uscita, all'interno della album best-seller "Nevermind" del 1991. Parlano i numeri degli ascolti complessivi del brano sulle piattaforme rilevati da MRC Data solo per quanto riguarda il territorio statunitense: rispetto ai quattro giorni precedenti l'uscita di "Batman" nelle sale, in seguito al boom al botteghino del film di Matt Reeves gli streams di "Something in the way" sono cresciuti addirittura del 1163%.