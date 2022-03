TikTok-Oracle: accordo vicino in U.S.A.?

Come si ricorderà, due anni fa TikTok era stata minacciata di essere totalmente bandita dagli Stati Uniti dall'allora presidente americano Trump. In quel clima pesante, durato mesi e alleggerito a partire dal 2021 dall'avvicendamento alla Casa Bianca, varie aziende si erano candidate a siglare un accordo con la casa madre cinese della piattaforma, ByteDance, per garantire una custodia sicura dei dati degli utenti locali (al centro della crociata dell'ex presidente). Tra queste, alcuni colossi come Microsoft e Oracle.