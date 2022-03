Rolling Stones, ufficiale: un concerto in Italia quest'estate

Aggiornamento, ore 10:50 - I Rolling Stone hanno confermato - per mezzo di una breve clip diffusa sui propri canali social ufficiale - che una delle tappe del loro prossimo tour europeo, il primo senza lo storico batterista Charlie Watts, scomparso la scorsa estate, toccherà anche l'Italia:

Can’t you hear me knocking.. pic.twitter.com/uCyRSko8Ql — The Rolling Stones (@RollingStones) March 11, 2022

La tappa presentata nel video parrebbe indicare proprio Milano, città già indicata come sede del concerto dalle indiscrezioni circolanti negli ultimi giorni.

-

I Rolling Stones tornano in concerto in Italia quest'estate? Manca la conferma, ma tutto lascia intendere che le voci riportate ieri da Metal Hammer Italia, relative a una data di Mick Jagger e soci allo Stadio San Siro di Milano il 21 giugno 2022, siano vere: la branca italiana di Live Nation, che cura gli interessi dal vivo della leggendaria rock band britannica, ha postato sui suoi canali social ufficiali lo storico logo dei Rolling Stones, che festeggeranno i loro sessant'anni di carriera - cadono proprio quest'anno - regalandosi, e regalando ai loro fan, una nuova serie di concerti. Così ha fatto anche D'Alessandro & Galli, storico promoter italiano del gruppo.

Dopo le date negli Usa dello scorso autunno, stavolta Jagger e compagni - sempre secondo indiscrezioni al momento ancora non confermate - si esibiranno in Europa: la tournée toccherà, oltre all'Italia, anche Spagna (suoneranno a Madrid), Regno Unito (Liverpool, Londra), Belgio (Bruxelles), Olanda (Amsterdam), Francia (Lione, Parigi) e Svezia (Stoccolma). A Londra gli Stones dovrebbero esibirsi a Hyde Park, tra giugno e luglio, headliner del festival British Summer Time Hyde Park, come riferisce il tabloid britannico Metro.