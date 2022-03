Guerra in Ucraina, CISAC lancia un fondo di solidarietà

L’organizzazione che raggruppa le principali collecting a livello mondiale Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs ha attivato il fondo di sostegno Creators for Ukraine, iniziativa con la quale l’entità guidata da Björn Ulvaeus degli ABBA si propone di aiutare la popolazione ucraina colpita dalla campagna di invasione militare avviata dal governo russo: il fondo di solidarietà non solo prevede di contribuire al mantenimento di attività delle società di autori ed editori ucraine, ma anche a finanziare le operazioni di ZAiKS, la collecting polacca messasi in gioco attivamente nell’accoglimento dei profughi arrivati nel paese per sfuggire agli attacchi dell’esercito di Mosca.