Guerra in Ucraina, anche FUGA blocca le attività in Russia

La società di servizi - dal 2020 controllata di Downtown Music Holdings - FUGA ha annunciato la cessazione delle proprie attività in Russia, alla luce dell’aggressione militare messa in atto dal governo di Vladimir Putin ai danni dell’Ucraina: a comunicarlo è stato direttamente il ceo dell’azienda fondata ad Amsterdam nel 2006, Pieter van Rijn, in una mail indirizzata ai propri dipendenti e clienti.