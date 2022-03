Paky: vita, morte e rabbia a Rozzano

Paky viene dal lituano “pakartas” e significa “impiccato”. La morte, nelle barre del rapper classe 1999, nato a Secondigliano e cresciuto a Rozzano, è quasi una costante. È come se, con la falce e il mantello nero, fosse seduta vicina a lui anche quando lo incontro in un bar all’angolo fra Via delle Mimose e Via dei Bucaneve, a due passi da dove nel 2019 è stato girato il video di “Rozzi”, brano che gli ha permesso di farsi puntare i riflettori addosso.

La morte

“Io non voglio morire, non penso di farla finita – dice Paky – in realtà sono un ragazzo pieno di vita. Ma la morte è la nostra unica certezza. E io purtroppo c’ho avuto a che fare diverse volte a livello famigliare. Sono stato sfortunato. Mettendola nelle canzoni è come se cercassi di prepararmi all’idea di un suo ritorno”. “Salvatore”, il primo album in uscita oggi, è figlio di un lutto ed è spezzato in due: la prima parte è più banger e cafona, la seconda è viscerale. Devastante per schiettezza e verità, soprattutto alla luce della giovane età dell’artista. “Ho dovuto scavare per raccontare un certo dolore. E anche per farci i conti – continua - perché quando tiri fuori uno stato d’animo oscuro e lo metti in una canzone, bisogna essere consapevoli che lo ascolteranno tutti. E ci si sente spogliati”. Luci e ombre. Vita e morte. Per comprendere meglio la sua musica e il suo vissuto, consiglia di visitare alcuni dei posti simbolo del suo percorso. La Rozzano dei suoi video è oscura e claustrofobica, è una trappola per il futuro di chi ci abita. E così inizia il mio viaggio.

Gloria ai figli di nessuno

La prima tappa è il negozio Rozzano Ink Studio Tattoo: è dove Vincenzo si è tatuato sul viso il nome di suo zio, Salvatore, mancato in un incidente stradale. Gli ha fatto da padre. Fu lui l’ultima persona a sentirlo al telefono. Un nome, un affetto, un’ancora di salvezza. L’album è una dedica, un esorcismo. E la traccia omonima, quella che divide il disco in due parti, è un pugno secco nello stomaco, che fa mancare l’aria. “L’ho registrata alla prima take. Sono solo parole perché è come un messaggio sussurrato nell’orecchio”, sottolinea. Si prosegue. In via Lillà, fra due palazzoni grigi alti come giganti, c’è un murale con scritto “Glory”, il nome della sua crew. “Gloria a noi, figli di nessuno” è uno degli slogan del gruppo. Accanto spunta un’altra scritta: “Forza Napoli. Via gli sbirri dal quartiere”. Molti di questi ragazzi hanno parenti lontani in comune e provengono principalmente dal sud Italia: le famiglie sono arrivate qui negli anni ’70 nel pieno del boom economico quando Rozzano è passato, sull’onda della ricerca della felicità, da 6.000 a 32.000 abitanti. Oggi ne conta quasi 40.000.

Paky sindaco di Rozzano

“Qua non c’è niente che va bene. Se tu stessi una settimana con me, qui, ti farei provare la mia stessa rabbia – afferma Paky guardandomi negli occhi - qui tutti i ragazzi sono arrabbiati. Se cresci qui, ce l’hai dentro quella rabbia. Mancano le istituzioni, lo Stato non fa un cazzo. La politica non sa quello di cui abbiamo davvero bisogno. Si crede che la gente voglia le strade pulite. Alla gente non frega un cazzo delle strade pulite. Qui servirebbero iniziative, punti di aggregazione. Ho proposto al Comune di far rimettere a nuovo un campo da calcio in collaborazione con Adidas”. Una pausa. Poi prosegue: “A volte mi stanno a sentire, a volte no. Questo perché sono giovane. Magari quando sarò grande, diventerò sindaco di Rozzano e avrò più voce (sorride, ndr). Un’iniziativa che è stata accolta è quella di creare uno studio a ingresso gratuito per permettere ai ragazzi di registrare la propria musica. Io, quando ho iniziato, non l’ho avuto. Per questo mi sono sbattuto perché ci fosse”.

Marra e Gué, il video di “Love”: “non è la verità”

Nel disco ci sono diversi feat: ognuno ha un valore particolare. “Luché è la ragione per cui ho iniziato a fare questo lavoro – svela Paky – Mahmood: ho sempre pensato che la sua voce sarebbe stata perfetta per accompagnare una mia traccia più malinconica. Marra e Guè sono il rap italiano, sono quello che vorrei essere un giorno. Shiva e Geolier sono gli unici due amici veri che ho in questo gioco”. Paky e la sua crew compaiono nel video della canzone “Love” di Marracash e Gué: un messaggio di pace, un tentativo di unire tutta la scena. Non è un caso che nella clip ci siano, fra i tanti, anche i rapper di San Siro con cui Paky e il suo gruppo hanno una fortissima rivalità. “È brutto da dire, ma quella roba là non è reale. L’amore non prevale – rimarca – il gesto e l’idea sono belli e ammirevoli, ma l’amore non c’è. Io ho detto di sì al video solo per sdebitarmi con Marra e Gué. Del messaggio che volevano dare non me ne sono occupato e non ne ero più di tanto al corrente. Mi ha dato fastidio che sui social alcuni abbiano scritto che il video è tutto sul tema della pace. Beh, quella pace non esiste. È un amore finto. Io non voglio alimentare la rivalità. E se decidessi di farlo, non lo farei certo attraverso un telefono, con delle storie. Non cerco attenzioni”.

La Torre e gli scugnizzi

Poco distante dal murale, con i suoi 187 metri, sorge la Torre Telecom Italia, simbolo della zona. “Sono nato a Napoli, ma è qui che la mia scrittura ha preso forma – dice Paky – queste strade la rispecchiano in tutto e per tutto”. La Torre domina e osserva dall’alto, come se fosse una sorta di guardiano silenzioso. Un simbolo che, scorto da lontano, fa capire ai ragazzi dove è quella che per loro è casa. “Drake ha la sua a Toronto, noi abbiamo la nostra a Rozzano”, dice un giovane in piazza. Alcuni anziani, nella pancia di Rozzano, nel parco, fanno una passeggiata. Tutti conoscono Paky. “Il mio approccio con il rap è arrivato tardi – ricorda - in un primo momento non capivo chi faceva freestyle, mi sembrava una perdita di tempo, quel mondo non mi apparteneva. Poi è cambiato tutto. La rabbia era troppo forte. I lutti. Le sofferenze, i problemi in famiglia. Il rap improvvisamente era diventato una valvola di sfogo”.

I ragazzini, gli “scugnizzi” come li chiamano i membri della crew del rapper avvolti nei Blauer neri, prendono alcuni volantini per promuovere un live di Vincenzo. Tutti sanno dove abita, gli si può citofonare, lui scende al bar a bersi un caffè, a fare due chiacchiere. “Sì, è così, io sto qua tutti i giorni – ammette - li sprono. Dico loro di credere in qualche cosa. Di diventare bravi in quel qualche cosa. Chi ha un sogno qui spesso lascia che si sgretoli. E non va bene. Se un giorno avrò i soldi per comprare casa, la comprerò qua. La più bella che c’è. Ma sarà qua”.