Così Elton John infastidì i Rolling Stones durante un concerto

Dopo quasi sei anni di militanza e alcuni dischi storici, verso la fine del 1974, con una sessione di registrazione già prenotata a Monaco per registrare un altro album dopo “It's only rock 'n roll” uscito nell’ottobre di quell’anno, Mick Taylor decise di lasciare i Rolling Stones Mick Jagger e soci si ritrovarono così a dover cercare un nuovo chitarrista e dopo una serie di provini scelsero l’ex Faces Ronnie Wood, con cui avevano già avuto modo di suonare e registrare e che avrebbe partecipato alle lavorazioni del successivo lavoro della band “Black and blue” del 1976.

Prima di venir ufficialmente incluso come membro del gruppo nell’aprile del 1976, Wood si unì alla formazione di “Sympathy for the devil” l’anno precedente per la tournée battezzata “Tour of the Americas”. La serie di concerti, non legata alla promozione di qualche disco, prese il via ufficiale il 3 giugno 1975 da San Antonio, nel Texas, poco dopo la pubblicazione della compilation “Made in the shade”. Tra le tappe toccate dal tour, il 20 luglio era in programma Fort Collins, in Colorado, e per sorprendere il pubblico dello Hughes Stadium i Rolling Stones pensarono bene di invitare .Elton John a unirsi a loro sul palco, senza però sapere che sarebbe stata una decisione di cui si sarebbero pentiti.

A quel tempo, a metà anni Settanta, il musicista di Pinner era una vera e propria star: nel novembre 1974 John Lennon lo raggiunse sul palco del Madison Square Garden di New York per un grande concerto, l’anno seguente il suo nome apparve nella Walk of Fame di Hollywood e successivamente recitò nel film “Tommy” tratto dall’omonima opera rock degli Who. Nonostante il successo e i grandi risultati di album come “Honky Château” e degli altri quattro dischi numeri uno in USA, la dipendenza da alcol e droghe stava iniziando ad affliggere John nel periodo in cui si esibì con Jagger e compagni. Non sorprende quindi che, come raccontato dalla stessa voce di “Tiny dancer” nella sua autobiografia “Me" del 2019, Elton John fosse “pieno di coca fin sopra i capelli” prima di salire sul palco del Hughes Stadium di Fort Collins con i Rolling Stones.

Invitato a unirsi agli Stones per eseguire il loro brano “Honky tonk women” all’inizio dello spettacolo, in preda all’euforia dovuta all’uso di sostanze stupefacenti il pianista di Pinner finì per prolungare la propria presenza sulla scena una volta conclusa l’esecuzione della canzone e infastidire la band di Mick Jagger. Nel proprio libro di memorie, ricordando di quando importunò e rubò la scena ai Rolling Stones durante il concerto in Colorado, Elton John ha scritto:

“La cocaina mi diede abbastanza fiducia in me stesso. Se non fossi stato pieno di coca fin sopra i capelli quando i Rolling Stones mi hanno invitato in Colorado a salire sul palco con loro, avrei potuto semplicemente cantare 'Honky tonk women' salutare la folla e fare la mia uscita. Invece, decisi che la performance stava andando e che mi sarei trattenuto sul palco e avrei improvvisato per il resto del loro set, senza prima preoccuparmi di chiedere agli Stones se volevano un tastierista”.

La voce di “Rocketman” ha aggiunto: "Per un momento, ho pensato che Keith Richards mi stesse guardando perché sbalordito dai miei brillanti contributi improvvisati al loro spettacolo. Dopo pochi secondi, ho finalmente realizzato che l’espressione sulla sua faccia non suggeriva un apprezzamento musicale. Mi sono quindi rapidamente allontanato, notando che Keith mi stava ancora fissando mentre uscivo di scena, in un modo che suggeriva che ci sarebbe stata una discussione tra di noi a spettacolo finito. Ho così pensato che fosse stato meglio non fermarmi per la festa post concerto”.

Ecco la scaletta del concerto dei Rolling Stones a Fort Collins del 20 luglio 1975: