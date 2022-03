Flea dei Red Hot Chili Peppers sul palco con Nick Cave a L.A.

Durante il concerto di Nick Cave e Warren Ellis allo Shrine Auditorium di Los Angeles dello scorso 9 marzo, è salito sul palco insieme al cantautore australiano e al suo collaboratore di lunga data per aprire la seconda parte dei bis il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea. Il sodale di Anthony Kiedis ha fatto la propria comparsa in scena per eseguire con Cave ed Ellis “We no who u r” dei Bad Seeds, canzone tratta dall’album della band del 2013, "Push the sky away”.

"Flea, fratello. È stato meraviglioso averti sul palco stasera allo Shrine di Los Angeles con me e Nick. Ho sentito l'anima uscire da te sul palco”, ha scritto sui social Warren Ellis condividendo una foto che lo ritrae insieme a Flea nel backstage del concerto di ieri sera.

Nick Cave e Warren Ellis, che nel corso di quest’anno presenteranno anche il nuovo film intitolato “This much I know to be true” sul loro rapporto creativo, sono attualmente impegnati in un tour negli Stati Uniti. La tournée, che si sposterà poi in Canada e si concluderà a inizio aprile, vede i due artisti presentare dal vivo le canzoni del loro primo album in studio come duo, “Carnage”, uscito nel febbraio 2021.

Oltre ad alcuni brani tratti dal loro disco, nel corso del concerto allo Shrine Auditorium di Los Angeles il cantautore ed Ellis hanno proposto anche canzoni della band di “Skeleton tree” e la cover di “Cosmic dancer” dei T-Rex. Una propria versione del pezzo originariamente incluso nell’album della formazione britannica del 1971, “Electric warrior”, Nick Cave l’ha incisa per il disco tributo a Marc Bolan uscito nel settembre 2020, “.AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T. Rex”.

Conclusa la serie di concerti con Ellis, con il quale l’artista australiano lo scorso anno ha firmato anche le musiche del lungometraggio “La panthére des neiges”, da inizio giugno Cave darà il via alla tournée con i suoi Bad Seed in Europa e Regno Unito che farà tappa anche in Italia il 4 luglio 2022 all'Arena di Verona.

Flea, invece, con i Red Hot Chili Peppers darà alle stampe il primo album della band dal ritorno di John Frusciante, "Unlimited love", il prossimo 1 aprile. Il disco, successore di "The getaway” (leggi qui la recensione) del 2016 e già anticipato dai singoli “Black summer” e "Poster child", sarà presentato dal vivo anche in Italia in occasione del concerto in programma il prossimo 18 giugno della formazione losangelina come headliner del Firenze Rocks alla Visarno Arena.

Ecco la scaletta del concerto di Nick Cave e Warren Ellis allo Shrine Auditorium di Los Angeles dello scorso 9 marzo: