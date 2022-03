Guerra in Ucraina, Spotify taglia la monetizzazione in Russia

Dopo le sospensioni a tempo indeterminato delle attività delle tre major - Universal Music, Sony Music e Warner Music - nella giornata di oggi, giovedì 10 marzo, arriva un ulteriore segnalo di isolamento musicale per Mosca, ormai abbandonata - per via dell’invasione militare dell’Ucraina in corso da ormai quindici giorni - dai big della musica dal vivo e registrata: Spotify, che nei giorni scorsi - a differenza di Netflix - aveva fatto sapere di non voler sospendere il proprio servizio, pur chiudendo i suoi uffici locali, ha fatto sapere di aver sospeso qualsiasi forma di monetizzazione dalla sua attività in Russia. A darne conferma è stato il Chief Financial Officer di Spotify, Paul Vogel, nel corso di un intervento alla Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference.