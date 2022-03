Il ritorno dei Rammstein con il nuovo album “Zeit”

Se dopo “Liebe ist für alle da” del 2009 ci sono voluti dieci anni per ascoltare nuova musica dei Rammstein, confluita nel disco privo di titolo accompagnato da una copertina raffigurante un semplice fiammifero, per la prossima prova sulla lunga distanza della band industrial metal tedesca i fan del gruppo non dovranno attendere ancora molto. Dopo voci e indiscrezioni lasciate trapelare dalla stessa formazione di Berlino in rete nei giorni scorsi, Till Lindemann e soci hanno infatti ora annunciato l’uscita del loro nuovo ottavo album in studio che, intitolato “Zeit”, uscirà il prossimo 29 aprile.

“Zeit”

Il prossimo lavoro discografico dei Rammstein, registrato presso i La Fabrique Studios di St. Rémy de Provence in Francia, includerà undici canzoni che Lindemann, Paul Landers (chitarra), Richard Z. Kruspe (chitarra), Flake (tastiera), Oliver Riedel (basso) e Christoph Schneider (batteria) hanno realizzato nel corso di due anni assistiti, ancora una volta, dal produttore berlinese Olsen Involtini.

L’annuncio del nuovo album “Zeit” è stato accompagnato dalla pubblicazione del primo singolo estratto e dal relativo videoclip diretto dall’attore e musicista Robert Gwisdek, che per la prima volta collabora qui con la band.

Il brano, che porta lo stesso titolo del disco, è una potente ballata in cui la voce baritonale di Till Lindemann risuona su solenni accordi di piano e un coro angelico di sirene, e che si apre poi a una sezione ritmica di spessore e sonorità più grandi e incisive. La canzone tratta della transitorietà, della nostra mortalità e della preziosa, fugace felicità del momento perfetto. “Zeit / Bitte bleib steh'n, bleib steh’n / Zeit / Das soll immer so weitergeh’n / Zeit / Es ist so schön, so schön / Ein jeder kennt / Den perfekten Moment”, implora e afferma Lindemann nel pezzo. Il singolo “Zeit” è disponibile in digitale, in CD digipak e in vinile nero da 10 pollici con sul lato B un meditativo, atmosferico arrangiamento neoclassico del polistrumentista islandese nominato ai Grammy Ólafur Arnalds, oltre a un remix del produttore di musica elettronica Robot Koch.

Il prossimo disco dei Rammstein, la cui copertina proporrà una fotografia del cantautore e fotografo canadese Bryan Adams che ha curato anche gli scatti promozionali della band legati all’album realizzati al Trudelturm a Berlino-Adlershof, un imponente monumento dedicato alla ricerca aerea nel parco aerodinamico della città, sarà disponibile in digitale e in altri molteplici formati: CD digipack standard con un libretto di 20 pagine, un CD digipack a sei pannelli in edizione speciale con un libretto di 56 pagine con sovraccoperta, doppio vinile 180g con un libretto di 20 pagine in grande formato.

I Rammstein, che già nel febbraio dello scorso anno avevano fatto sapere di aver registrato un nuovo disco, hanno preparato il pubblico all’annuncio di “Zeit” nei giorni scorsi condividendo un messaggio sui social in cui hanno rivelato che oggi - 10 marzo - avrebbe visto la luce un nuovo brano. E così è stato.

Dove eravamo rimasti

La nuova fatica di studio di Till Lindemann e soci, “Zeit”, arriva a quasi tre anni di distanza dal precedente settimo album in studio della band, privo di titolo, che al tempo della sua uscita aveva ricevuto recensioni positive dalla critica specializzata e aveva raggiunto alte posizione nelle classifica di tutto il mondo, classificandosi alla nona posizione della Billboard 200 e al quinto posto della chart dei dischi più venduti in Italia stilata da FIMI. Il precedente disco della formazione berlinese, oltre a confermare e superare le prestazioni di “Liebe ist für alle da” del 2009, aveva visto i Rammstein desiderosi di fondere il proprio sound con spunti sempre più plateali passando da uno stato di equilibrio tra impetuosità industrial e ritmiche ballabili come nel singolo “Deutschland” a inni martellanti come “Radio”.

I Rammstein in concerto in Italia

Dopo quasi due anni lontani dai palchi a causa della pandemia, i Rammstein sono inoltre pronti a riprendere le attività live con un tour in programma in Europa e Nord America in primavera ed estate 2022 che toccherà anche l’Italia. Dopo aver dato il via alla tournée europea con lo show di Liepzig, Lindemann e compagni, per recuperare la data italiana inizialmente programmata per il 13 luglio 2020 e successivamente rischedulata al 13 luglio 2021, si esibiranno nel nostro paese il 12 luglio 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Ecco la copertina di “Zeit”, di cui al momento non è ancora stata svelata la tracklist: