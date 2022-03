Florence and the Machine: il nuovo album è una favola in 14 brani

"Una favola in 14 brani": con questa descrizione Florence Welch ha presentato il nuovo disco della sua band, annunciando sui social che il nuovo album di Florence and the Machine, intolato “Dance fever”, arriverà sui mercati il prossimo 13 maggio.

Nell’annunciare la nuova prova sulla lunga distanza della formazione di Londra, discograficamente ferma a “High as hope” del 2018, Welch ne ha anche offerto un’altra anticipazione con il singolo “My love” e ne svelato la copertina realizzata dalla regista statunitense e collaboratrice di lunga data Autumn de Wilde.

Come riportato in un comunicato stampa ripreso da Consequence, l’album è stato prodotto da Florence Welch insieme a Jack Antonoff e Dave Bayley dei Glass Animals, ed è stato ispirato dalla coreomania, "un fenomeno rinascimentale in cui gruppi di persone - a volte migliaia - ballavano selvaggiamente fino allo esaurimento, al collasso e alla morte”.

La notizia arriva dopo la pubblicazione del brano “Heaven is here”, realizzato - come spiegato dalla 35enne artista inglese - “pensando specificatamente alla danza contemporanea”, e da quella del singolo “King”, che ha inaugurato una nuova fase di Florence and the Machine. A questi, come altra anticipazione di “Dance fever”, di cui al momento non si conosce la tracklist, si aggiunge ora la nuova canzone “My love”, accompagnato - come i precedenti pezzi - da un video diretto da Autumn de Wilde.