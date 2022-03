I Sigur Rós tornano in Italia per due concerti a ottobre

Dopo aver fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo album per rompere un silenzio discografico di nove anni, interrotto solo nel 2020 dalla pubblicazione di "Odin's Raven Magic", versione orchestrale del poema islandese Hrafnagaldr Óðins, i Sigur Rós sono pronti a tornare in Italia a distanza di cinque anni dal loro ultimo live nel nostro Paese.

La band di Jónsi ha infatti annunciato due concerti nella Penisola che vedrà gli alfieri islandesi del post rock che si fecero conoscere a livello internazionale nel 1999 con il proprio secondo album, “Ágætis byrjun”, andare in scena il 3 ottobre 2022 a Padova alla Kioene Arena e il 4 ottobre 2022 a Milano al Mediolanum Forum.

Il prossimo progetto dei Sigur Rós, che - come riportato in un comunicato stampa - conterrà nuove canzoni e live insieme a materiali tratti dalla loro discografia lunga venticinque anni, segnerà anche il ritorno nella fila del gruppo di Kjartan Sveinsson, polistrumentista entrato nell’organico del gruppo nel 1998 che nel 2013 lasciò la band e i membri fondatori, Jónsi e Georg Holm, per concentrarsi su altri progetti.