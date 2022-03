L’impero dei Ghost risorge dalle ceneri

Un ritorno in grande stile, il lavoro più ambizioso della loro carriera. “Costruiamo il nostro impero dalle ceneri del precedente”, così gli svedesi Ghost, vincitori di due Grammy, annunciano l’imminente arrivo di “Impera”, il quinto album in studio della band, previsto per l’11 marzo su Loma Vista Recordings. Il disco è stato preceduto dalla pubblicazione del primo singolo “Call Me Little Sunshine”, un pezzo sublime e ossessivo che si manifesta anche in un video, un’interpretazione visiva realizzata dall’iconico regista Matt Mahurin che vede la partecipazione di Ruby Modine. L’album, attesissimo dai fan, include anche “Hunter’s Moon”, il quarto singolo consecutivo dei Ghost a raggiungere la posizione numero uno su Active Rock Radio, che ha accompagnato i titoli di coda del film “Halloween Kills”.

In “Impera” i Ghost si ritrovano centinaia di anni avanti rispetto all’Europa del 14° secolo segnata dalla peste nera in cui era ambientato il precedente album “Prequelle”, nominato ai Grammy come Best Rock Album nel 2018. Il risultato è il lavoro più ambizioso e incisivo della band finora: durante il ciclo del nuovo disco, l’impero sorge e tramonta, aspiranti messia si autocelebrano, profezie vengono annunciate mentre nei cieli si affollano corpi celesti, divini e creati dall’uomo. Le tematiche attualissime si stagliano su melodie ipnotiche e oscuramente colorate, rendendo quello di “Impera” un ascolto senza precedenti, ma sempre e inequivocabilmente associabile ai Ghost. Il 25 gennaio i Ghost partiranno per gli Stati Uniti in occasione di un tour di 26 date da co-headliner con i Volbeat, alla fine del quale calcheranno i palchi d’Europa con il loro “Imperatour” da headliner, la cui unica data italiana è prevista per il 5 maggio al Mediolanum Forum di Milano.

Prodotto da Klas Åhlund e mixato da Andy Wallace, "Impera" contiene i seguenti brani:

Imperium

Kaisarion

Spillways

Call Me Little Sunshine

Hunter’s Moon

Watcher In The Sky

Dominion

Twenties

Darkness At The Heart Of My Love

Grift Wood

Bite Of Passage

Respite On The Spital Fields