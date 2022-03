Tedua, Izi e Big Vibe insieme sono l’essenza pura del rap

Due dei più forti rapper di nuova generazione, Tedua e Izi, hanno deciso di collaborare con Big Vibe, una promessa del genere, quasi sconosciuta ai più. Lo hanno fatto su “Come to my city rmx”, nuova versione di un brano originale del rapper di origini nigeriane, per l’occasione rivisitato con la produzione curata da Chris Nolan. A unire tutti e tre la genovesità, sono tutti e tre figli delle strade della Superba, e hanno una voglia incendiaria di abbattere le barriere.

Il primo aspetto interessante: non è per nulla scontato che due artisti già affermati decidano di collaborare con un newcomer della scena. L’ego personale viene messo in secondo piano per fare qualche cosa dalla potenza collettiva. “Come to my city rmx” è un dito medio in faccia ai posizionamenti, ai feat realizzati per convenienza ed è soprattutto un innalzamento dei valori della musica e dell’hip hop, dove a contare, per l’appunto, non dovrebbero essere i numeri, ma il talento, quello che Tedua e Izi hanno evidentemente riscontrato in Big Vibe. I due, con questa collaborazione inaspettata, ribadiscono quello in cui credono, lanciando un messaggio che va oltre la canzone stessa, ricordando qual è la vera essenza del fare arte. L’altro elemento interessante è il “richiamo delle strade genovesi”, come lo ha definito lo stesso Tedua in una storia su Instagram.

Il video in bianco e nero, diretto da Eslam Khalifa, che richiama “L'odio”, un film centrale per la crescita culturale di Tedua e Izi, è un tributo frenetico, fisico e viscerale a Genova, alla sua subcultura, al suo asfalto, alla sua multiculturalità. Alla sua scomoda e poetica verità. Da via Pré al Porto Antico, passando per alcuni dei vicoli più claustrofobici del centro storico, fra volti di varie nazionalità, si delinea lo scenario della mitragliata di rime dei tre artisti. Tedua è un chirurgo, Izi è la mina vagante, Big Vibe, con il suo flow internazionale, profuma di vita vera. Tutti insieme, con i ragazzi, con gli amici del blocco, sono una fotografia nitida della potenza evocativa e dello spirito di un rap che, partendo dal basso, prova a prendersi tutto.

È anche un messaggio forte di integrazione, un altro anello centrale nella storia della città portuale. Tutto è genuino, cristallino, lontano da promo patinate o lanci di uffici stampa: il pezzo è arrivato secco, senza preavviso, come uno schiaffone. Non ha alcuna pretesa di classifica (non è neppure su Spotify), è solo puro amore per l’hip hop. E ricorda gli inizi di Tedua e Izi, quando con nulla e senza sovrastrutture, hanno scritto pagine importanti della storia della città, con i primi mixtape e i primi album, che poi li hanno portati alla ribalta nazionale. Perdersi dentro il video e dentro le barre serrate di “Come to my city rmx” è un antidoto al tanto, troppo, rap di plastica da cui ogni giorno veniamo inondati.