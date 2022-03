RIAA, per discografia USA 2021 anno più redditizio di sempre

Il report di fine 2021 diffuso in queste ore dalla Recording Industry Association of America, l’associazione di categoria dell’industria discografica statunitense, conferma - casomai ce ne fosse il bisogno - il periodo d’oro che sta vivendo il settore della musica registrata da due anni a questa parte: con le entrate complessive arrivate a quota 14,9 miliardi di dollari, quello concluso lo scorso 31 dicembre è stato l’anno più redditizio nella storia della discografia americana. Il dato ha fatto segnare una crescita del comparto pari al 23% su base annua (nel 2020 furono registrati ricavi per 12,1 miliardi di dollari): per tornare a livello vicini a quelli raggiunti l’anno passato bisogna tornare al 1999, quando il volume d’affari di multinazionali e indipendenti del disco arrivò a toccare 14,6 miliardi di dollari.