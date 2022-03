Rkomi aprirà un concerto degli Imagine Dragons

Rkomi aprirà il concerto degli Imagine Dragons in programma l'11 giugno prossimo a Milano sul palco degli iDays, all'Ippodromo Milano Trenno. Reduce dalla partecipazione in gara tra i big al Festival di Sanremo 2022 con "Insuperabile", diciassettesimo in classifica (ma con un album, "Taxi Driver", risultato essere il più venduto del 2021 in Italia), il 27enne rapper milanese aggiunge un altro appuntamento al calendario del tour che quest'estate lo vedrà esibirsi dal vivo, annunciando che si esibirà prima della rock band di "Believer".

I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 degli iDays sono già disponibili nei circuiti e nei punti vendita autorizzati. Il tour 2022 degli Imagine Dragons, che lo scorso settembre hanno spedito nei negozi il nuovo album "Mercury - Act I", a distanza di tre anni dal precedente "Origins", partirà il 30 maggio da Praga e porterà Dan Reynolds e soci ad esibirsi negli stadi delle principali capitali europee e sui palchi dei festival di maggiore prestigio del Vecchio Continente, dal Rock Wechter al Pinkpop, passando per il Lollapalooza Paris e, appunto, gli iDays di Milano.

Il tour di Rkomi - vero nome Mirko Martorana - partirà invece il 24 giugno da Firenze e terrà impegnato il rapper per tutta l'estate sui palchi dei principali festival italiani. "Taxi Driver", uscito nell'aprile dell'anno scorso, è tornato nei negozi dopo la partecipazione del rapper al Festival di Sanremo in versione espansa, contenente nuovi brani: dalla stessa "Insuperabile" al duetto con Elodie su "La coda del diavolo", passando per "Maleducata" con Dargen D'Amico e la cover di "Fegato, fegato spappolato di Vasco Rossi incisa insieme ai Calibro 35. Rkomi ha omaggiato il rocker di Zocca anche sul palco dell'Ariston, con un medley che comprendeva la stessa "Fegato, fegato spappolato".