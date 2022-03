Che c’entrano i Nirvana con Batman?

Immaginate Kurt Cobain, ma in versione supereroe: reietto e disagiato nella vita di tutti i giorni, invincibile quando indossa i costumi di scena. Nel caso del leader dei Nirvana erano quelli di rockstar.

Nel caso di Bruce Wayne quelli di Batman, il giustiziere mascherato di Gotham City. Un paragone brutto? Però è proprio all’emblema del grunge che si è ispirato Matt Reeves per il suo “The Batman”, l’ultimo film – campione di incassi: 3,6 milioni di euro al botteghino lo scorso weekend in Italia – dedicato al personaggio ideato da Bob Kane e Bill Finger, protagonista dei fumetti DC Comics. A svelarlo è stato lo stesso regista in un’intervista concessa al magazine Empire: “Piuttosto che rendere Bruce Wayne la versione playboy dei precedenti film, volevo ritrarlo in maniera diversa. Ho pensato a una versione romanzata di Kurt Cobain. Anche lui è dipendente, ma dalla sete di vendetta per l’uccisione dei suoi genitori. Bruce è un recluso. Non è affatto una persona socievole”, ha detto Reeves parlando del personaggio interpretato nel film da Robert Pattinson, l’ex vampiro – oggi 35enne – della saga di “Twilight”, icona delle teenager negli Anni Duemila, che si è poi imposto sulle scene recitando in film come, tra gli altri, “Maps to the stars” di David Cronenberg e “Tenet” di Christopher Nolan.

La canzone

Ma c’è di più: nella colonna sonora di “The Batman”, oltre a brani come l’”Ave Maria” di Schubert, alla versione di “Nel blu dipinto di blu (Volare)” di Dean Martin e a pezzi di Beethoven, Purcell e Fauré c’è anche una canzone pescata proprio dal repertorio dei Nirvana.

Si tratta di “Something in the way”, uno dei pezzi inclusi in “Nevermind”, l’album che nel 1991 consacrò il successo di Kurt Cobain e compagni dopo l’esordio di due anni prima con “Bleach” e catapultò il trio in cima alle classifiche internazionali. “Something in the way”, che accompagna la scena in cui Batman entra nell’appartamento del sindaco di Gotham City, una scena del delitto dopo l’assassinio del primo cittadino da parte dell’Enigmista (interpretato da Paul Dano, visto in “Prisoners” di Denis Villeneuve, in “12 anni schiavo” di Steve McQueen e in “Youth” di Paolo Sorrentino), fu scritta nel ’91 da Cobain, che affermò di essersi ispirato al periodo in cui visse sotto un ponte nei pressi del fiume Wishkah ad Aberdeen (però il bassista dei Nirvana, Krist Novoselic, affermò successivamente che Cobain non aveva in realtà mai vissuto sotto alcun ponte e che aveva solo voluto esagerare il difficile rapporto che aveva il cantautore con la propria famiglia). Nel 2020 la pubblicazione del primo trailer di “The Batman” su YouTube, contenente in sottofondo la stessa “Something in the way”, fece tornare in classifica il brano a distanza di quarant’anni dalla sua uscita.

La colonna sonora

La colonna sonora originale di “The Batman” è composta da Michael Giacchino, già autore delle musiche di “Mission: Impossible III” di J. J. Abrams, “Cars 2” di John Lasseter, “Jurassic World” di Colin Trevorrow, “Up” di Pete Docter (grazie alle quali conquistò nel 2010 sia il Golden Globe che il Premio Oscar per la Migliore colonna sonora), gli ultimi film dedicati a “Spider-Man”, “CoCo” di Lee Unkrich, ma anche di serie come “Lost” e “Alias”. Anche la colonna sonora di “The Batman” guarda ad atmosfere cupe, tenebrose, come il main theme, il tema principale associato al protagonista, che dura quasi sette minuti, tra archi, fiati e percussioni: “Ricordo di aver ascoltato questo tema mentre ero in macchina con il produttore Dylan Clark prima di arrivare al teatro di posa per lo screen test di Robert Pattinson. A entrambi è venuta la pelle d'oca”, ha detto il regista Matt Reeves parlando del lavoro svolto da Michael Giacchino, suo storico braccio destro.

Zoë Kravitz è Catwoman

Se il personaggio interpretato da Robert Pattinson prova a cercare un legame, una connessione con un supereroe del rock, nel cast di “The Batman” c’è un attore, anzi, un’attrice, che un legame con una rockstar ce l’ha per davvero. Zoë Kravitz, 33 anni, che nel film interpreta Selina Kyle / Catwoman, è la figlia di Lenny, icona del rock Anni ’90 grazie a successi come – tra gli altri – “Are you gonna go my way”, “Fly away”, “Again”, che gli hanno permesso di vendere oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo.