Concerti, i Litfiba annunciano le date del tour estivo

Il tour di addio dei Litfiba, 'L'ultimo girone', intensifica il proprio calendario ed aggiunge un buon numero di date estive per festeggiare i suoi 40 (+2) anni di storia. Il tour, che prenderà il via il prossimo 26 aprile dal Gran Teatro Geox di Padova per concludersi, sempre in Veneto, il 26 agosto all'Ama Festival di Romano d'Ezzelino (Vi), vedrà Piero Pelù e Ghigo Renzulli accompagnati sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso.

Questo il calendario completo:

26 aprile PADOVA Gran Teatro Geox

27 aprile PADOVA Gran Teatro Geox

03 maggio NAPOLI Casa Della Musica

04 maggio NAPOLI Casa Della Musica

10 maggio ROMA Atlantico Live

11 maggio ROMA Atlantico Live

16 maggio FIRENZE Tuscany Hall

17 maggio FIRENZE Tuscany Hall

24 maggio MILANO Alcatraz

25 maggio MILANO Alcatraz

03 luglio LEGNANO (MI) Rugby Sound Festival NUOVA DATA

15 luglio LUCCA Lucca Summer Festival NUOVA DATA

16 luglio FERRARA Ferrara Summer Festival NUOVA DATA

23 luglio CATANIA Sotto il Vulcano Festival NUOVA DATA

29 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival NUOVA DATA

30 luglio MAJANO (UD) Festival di Majano NUOVA DATA

18 agosto LECCE Oversound Music Festival NUOVA DATA

20 agosto CATTOLICA (RN) Arena della Regina NUOVA DATA

26 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA Festival NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di oggi, mercoledì 9 marzo, sul circuito Ticketone e nelle prevendite abituali.