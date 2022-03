Steve Hackett, il migliore album solo dei membri dei Genesis è...

L'ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett, che ha militato nella band britannica dal 1971 al 1977, è stato intervistato per la video rubrica Rock History Music. Nel corso di questa conversazione ha rivelato qual è il suo disco solista preferito tra quelli pubblicati dai membri dei Genesis. Tutti i componenti del gruppo - Mike Rutherford, Tony Banks, Phil Collins e Peter Gabriel – si sono cimentati, chi più chi meno, con la prova solista.



Tra l'altro il motivo per cui Hackett lasciò la band fu proprio per intraprendere una carriera solista dove si sentì libero di esprimersi artisticamente senza ogni volta dover mediare con gli altri componenti del gruppo.





Nella sua chiacchierata con John Beaudin di Rock History Music Hackett ha detto che a molti dei membri della band è piaciuto "Smallcreep's Day", il primo lavoro solista di Mike Rutherford pubblicato nel 1980. Il 72enne musicista londinese ha spiegato che a fargli ascoltare per la prima volta l'album fu il giornalista e fotografo Armando Gallo. Pensò immediatamente che fosse un grande album e così telefonò a Rutherford per complimentarsi. Questi, tuttavia, Rutherford non si mostrò del tutto soddisfatto di come era riuscito il disco che, per la cronaca, raggiunse la tredicesima posizione della classifica di vendita britannica.

Hackett all'epoca rimase sorpreso da questa reazione del suo ex compagno di band ma, col tempo, ha sviluppato la teoria per cui i proprietari delle canzoni non sono i loro genitori. Per Hackett, è il pubblico che possiede le canzoni, è il pubblico il vero proprietario dei brani e quando ascoltò "Smallcreep's Day" lui era parte del pubblico. Quindi, anche se Mike Rutherford poteva non essere soddisfatto del disco, a lui era piaciuto molto e ne era diventato un fan.

Queste le parole spese nell'intervista da Steve Hackett: “Stranamente, a molti di noi è piaciuto molto il primo album solista di Mike Rutherford, “Smallcreep's Day”.

Ricordo che fu Armando Gallo che me ne fece ascoltare un po', e pensai che fosse fantastico. Telefonai a Mike e lui disse: "Sì, non mi è piaciuto, questo e quello". Non ne era molto contento. Anni dopo, parlai con Chester Thompson e lui disse: "Sì, adoro l'album di Mike". Quindi, mi resi conto che tutti coloro che avevano lavorato all'album mi dissero cosa c'era che non andava. Eppure, spettava a noi dire cosa fosse giusto. Quindi, ancora una volta, i veri proprietari non sono i genitori. Puoi creare qualcosa e pensare: 'Oh, ecco il mio bellissimo bambino' oppure 'Oh, beh, non è uscito perfettamente e non ne sono felice'. Lo dico fino all'esaurimento, il pubblico è il vero proprietario. Nel caso di "Smallcreep's Day", io facevo parte del pubblico. L'ho sentito, ero un ascoltatore e sono diventato un fan. 'Questa è roba fantastica', ho pensato. 'Davvero fantastica, Mike.'" .