John Frusciante lasciò i Red Hot Chili Peppers per l'occulto

John Frusciante, intervistato da Classic Rock, tra le altre cose, ha spiegato il motivo per cui lasciò nuovamente i Red Hot Chili Peppers nel 2009, dopo averli lasciati una prima volta nel 1992 praticamente all'indomani della pubblicazione di “Blood Sugar Sex Magik”, l'album che li lanciò ai vertici delle classifiche di vendita.



Frusciante, una volta lasciato il gruppo nel 1992, vi fece ritorno qualche anno più tardi, nel 1998, per registrare l'anno seguente un'altro capolavoro della band di Kiedis e Flea, “Californication”.

Il tempo per partecipare ad altri due dischi, “By the Way” (2002) e “Stadium Arcadium” (2006) e nel 2009 lascia per impegnarsi (così disse) in una carriera solista. A sostituirlo venne chiamato Josh Klinghoffer che a sua volta farà parte della formazione che inciderà "I'm With You" nel 2011 e "The Getaway" nel 2016. Infine, il nuovo ritorno e l'attesa per “Unlimited love” che raggiungerà il mercato il prossimo 1 aprile ed è stato anticipato dai singoli .“Black summer” e “Poster child”.

Tornando sui motivi per i quali una dozzina di anni orsono abbandonò i Red Hot Chili Peppers Frusciante ha rivelato: "Negli ultimi due anni che facemmo in tour mi sbilanciai psicologicamente. Mentre il tour proseguiva, mi immersi in profondità nel mondo dell'occulto, che divenne un modo per sfuggire alla forma mentis della vita in tour. L'occulto tende ad amplificare qualunque cosa tu sia, e io ero in un caos totale".All'inizio dell'anno, in un'altra intervista rilasciata al magazine britannico NME, parlando del nuovo album il frontman dei Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis ha spiegato come il ritorno di Frusciante nel gruppo li abbia stimolati molto. “L'evento più grande, onestamente, è stato il ritorno di John nella band. Questo è stato il cambiamento più monumentale nelle nostre vite."A proposito del nuovo album "Unlimited Love" ha rivelato: “Tutto stava andando lentamente e senza una vera spinta. Era solo una specie di girovagare. Poi sia io che Flea abbiamo avuto una sensazione dentro di noi: 'Sarebbe davvero bello coinvolgere John in qualche modo in questo processo'". Frusciante, sempre all'NME, per la sua parte ha raccontato: "Flea mi aveva messo l'idea in testa. Io me ne stavo seduto lì con la chitarra a pensare che non scrivevo musica rock davvero da molto tempo. Potrei ancora farlo?”.Così è ripartita l'avventura del chitarrista nella band, ma per un chitarrista che entra, purtroppo ce ne è un altro che esce, e questi è Josh Klinghoffer. La qual cosa non è stata indolore, a spiegarlo è stato Flea: “È stato con noi per 10 anni ed è stata una cosa emotivamente difficile da fare. Non solo era un grande musicista, lui giocava per la squadra, era premuroso: una persona gentile e intelligente. Ma artisticamente, in termini di capacità di parlare lo stesso linguaggio, è stato più facile lavorare con John. Tornare in una stanza, iniziare a suonare e lasciare che la cosa si dispiegasse... è stato davvero emozionante".

I Red Hot Chili Peppers si esibiranno in concerto in Italia il prossimo 18 giugno, per un'unica data sul palco del Firenze Rocks nell'ambito del tour europeo in supporto all'album "Unlimited love".