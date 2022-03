Guns N' Roses: "Always on the run" era una loro canzone, ma...

1989: Lenny Kravitz pubblica il suo primo album intitolato “Let Love Rule”. L'esordio dell'allora 25enne musicista nato a New York ottiene discreti apprezzamenti da parte della critica che non disdegna il suo mix di rock, funk e soul. Il pubblico statunitense lo premia portandolo alla 61esima posizione della classifica. Nulla di clamoroso, ma da qualche parte si deve pur cominciare.

Io ti conosco

1990: a gennaio Kravitz partecipa agli American Music Awards, dove i Guns N' Roses vengono premiati come migliori artisti per la categoria Heavy Metal/Hard Rock e si impongono per il miglior album della medesima categoria, “Appetite for Destruction”.

Lenny quel chitarrista che si esibisce con il cappello a cilindro lo conosce già da prima. Come disse in una intervista rilasciata a MusicRadar nel 2019: "Io e Slash siamo andati al liceo insieme, ma da allora non ci siamo più visti. Quando uscì il mio primo album, andai agli American Music Awards dove vennero premiati i Guns N' Roses, erano seduti di fronte a me. Io e lui continuavamo a guardarci pensando, 'Io ti conosco'. Non tipo, 'So che sei Lenny Kravitz e che tu sei Slash', ma come, 'Io ti conosco'".



I due ricostruirono la cosa ed allora Kravitz invitò Slash in studio di registrazione per suonare un solo di chitarra per la canzone “Fields of Joy”, brano che apre la tracklist del secondo album di Lenny “Mama Said”, pubblicato nell'aprile del 1991. Sempre a MusicRadar Kravitz ricordò: "Era un assolo da buona la prima, lui voleva suonarlo di nuovo, ma io non volevo. Io amo le prime take”. Evidentemente i due se la intesero molto bene tanto da decidere di scrivere una canzone.

Ghiaccio e vodka

In un'altra intervista, questa volta nel 2018 e per il magazine Rolling Stone, Kravitz ricostruisce cosa accadde: "Lui era in tour in Europa.

Dopo l'ultimo impegno, saltò su un Concorde e volò da Londra a New York alle nove del mattino. Mi fece prendere un gallone di vodka e un sacchetto di ghiaccio, andammo in studio a suonare, ed eccola lì. L'abbiamo scritta e buttato giù la melodia. Io suonavo la batteria; lui suonava la chitarra. Poi ho suonato la chitarra, il basso e cantato. Portai i fiati ed era fatta. Il mattino dopo lui salì su un aereo ed andò a Los Angeles. Fu una giornata folle".



Il brano di cui si sta parlando è "Always on the Run" che sarà il secondo nella scaletta di “Mama Said” il cui titolo è ripreso dalle prime parole della canzone ("My mama said that your life is a gift"). A proposito di Always on the Run" il chitarrista dei Guns N' Roses nel 1993 durante un'intervista con una stazione televisiva svedese dichiarò di averla in precedenza proposta ai Guns N' Roses, ma che non venne mai presa in considerazione a causa dei limiti tecnici del batterista Steven Adler, che venne allontanato dalla band nel 1990 poiché non riusciva a tenere sotto controllo la sua tossicodipendenza. "Passo la maggior parte del mio tempo a scrivere materiale per i Guns N' Roses, ma ci sono alcune canzoni che alla fine non abbiamo fatto. Quindi vado a registrarle con qualcun altro. Ricordo che quando Steven era ancora nella band, non poteva suonare certe canzoni. Axl e Duff mi dicevano, 'Perché l'hai fatto?' E io, 'Perché Steve non le poteva suonare'. Poi trovammo un nuovo batterista e le avremmo potute fare. Soprattutto la cosa di Lenny Kravitz. Ma sono felice di averla fatta con Lenny, perché Lenny è fantastico, e sono contento di come è andata a finire".

Se solo Steven Adler...

Anni più tardi, nel 2019, Slash raccontò al quotidiano britannico The Guardian un'altra versione della storia: "Non ricordo di averlo mai detto. Era un riff che non ho mai presentato ai Guns N' Roses perché non mi sembrava appropriato". Slash aggiunse che Lenny Kravitz lo aveva sentito suonare quel riff e gli chiese gentilmente se poteva usarlo per “Mama Said”.



La storia finisce con "Always on the Run" che fu il primo singolo di “Mama Said”, raggiunse la posizione numero otto della classifica ed è un punto fermo degli show di Kravitz. Lenny non mancò di suonarla insieme ai Guns N' Roses nel giugno del 1992 a Parigi, nella prima esibizione della band californiana in terra di Francia, durante il tour di “Use your illusion”. Chissà, se solo Steven Adler fosse stato un batterista migliore...oppure...oppure doveva andare semplicemente così.