Così è ripartito dalla Germania il 'reunion tour' dei Genesis

E' ripartita con due date, gli scorsi 7 e 8 marzo, alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, in Germania, la branca europea del 'The Last Domino?' tour dei Genesis. Nelle due serate la band composta da Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks ha proposto una scaletta senza variazioni, di 23 brani, identica a quella che hanno presentato sin dall'inaugurazione del tour lo scorso 20 settembre a Birmingham, in Gran Bretagna.

Il tour europeo dei Genesis si era interrotto bruscamente dopo il concerto del 7 ottobre 2021 a Glasgow, in Scozia, poiché un membro della band – che poi si scoprì essere Rutherford - era risultato positivo al Covid-19.



Sul palco il gruppo – che prima di questo tour non si esibiva dal 2007 - è completato dal figlio di Phil Collins, il ventenne Nic, alla batteria, da Daryl Stuermer a chitarra e basso. Oltre a Daniel Pearce a voce e percussioni e Patrick Smyth a voce e tamburello.

I concerti si sono aperti con un trio di brani estratti dall'album “Duke” del 1980 - "Behind the Lines", Duke's End" e "Turn It On Again".

Al quale sono state fatte seguire "Mama", "Land of Confusion" e un medley composto da "Fading Lights", "The Cinema Show" (da “Selling England By the Pound” del 1973) e "Afterglow".

Dopo un ulteriore medley composto da "That's All", "The Lamb Lies Down on Broadway" e "Follow You Follow Me", è stata la volta di “Duchess”, seguita da - tra le altre - "No Son of Mine", "I Know What I Like (In Your Wardrobe)", “Throwing It All Away”, “Tonight, Tonight, Tonight” e “Invisible Touch”.

Per il finale la band britannica ha proposto al pubblico “I Can’t Dance” e un terzo medley composto da “Dancing With the Moonlight Knight” e “The Carpet Crawlers”, dall'ultimo album inciso con Peter Gabriel nel 1974, "The Lamb Lies Down on Broadway".

I prossimi appuntamenti dei Genesis prevedono un'altra doppietta in terra tedesca, domani e dopodomani alla Zag Arena di Hannover.

Setlist:

Behind the Lines / Duke’s End

Turn It On Again

Mama

Land of Confusion

Home By the Sea

Second Home By the Sea

Fading Lights

The Cinema Show

Afterglow

That’s All

The Lamb Lies Down on Broadway

Follow You Follow Me

Duchess

No Son of Mine

Firth of Fifth

I Know What I Like (In Your Wardrobe)

Domino

Throwing It All Away

Tonight Tonight Tonight

Invisible Touch

Encore:

I Can’t Dance

Dancing With the Moonlight Knight

Carpet Crawlers