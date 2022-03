"The Joshua Tree", un capolavoro non si può smettere di celebrare

Sì, lo sappiamo: è la retromania che spinge a usare ogni anniversario possibile per parlare di un album, di un evento storico. Lo facciamo anche qua, e spesso. In particolare, questo album è già stato celebrato (quasi) in ogni maniera possibile. Ma a ragione: "The Joshua Tree" è uno dei grandi albumi della storia del rock, non solo della carriera degli U2, che pure lo hanno ristampato 2 volte e gli hanno dedicato un tour.

"The Joshua tree" uscì ufficialmente il 9 marzo 1987 - in Italia arrivò qualche giorno dopo, perché l'era delle uscite sincronizzate, del "New music friday" era ancora lontana, ogni paese aveva giorni diversi e la distribuzione della musica era molto più frammentata. C'era già molta attesa, sia per il successo di "The unforgettable fire" (che aveva portato la band in Italia la prima volta), sia per il primo singolo, "With or without you". Ecco la sua storia.

La storia di "The Joshua tree"

Nel 1987 gli U2 sono reduci da un periodo in costante ascesa: con “War” erano diventati ben più di un gruppo di culto. L’esplosivo live “Under a blood red sky”, con quella suggestiva copertina (la sagoma di Bono che regge una bandiera sotto un tramonto infuocato) consolidò la loro fama di rock band trascinante dal vivo.

Un anno dopo, nel 1984, il gruppo cambia strada: “The unforgettable fire” è il disco dell’incontro con Brian Eno.

Ovvero meno rock (a parte l’inno “Pride”), più sperimentazione sonora, il che voleva dire meno schitarrate di The Edge (l'anima musicale del gruppo), ma più tessuti sonori, a sostenere i testi epici e sociali”di Bono. Nel 1985 la consacrazione definitiva al “Live Aid", con una versione di "Bad" destinata alla storia.

“The Joshua tree” arriva nella primavera del 1987: gli U2 sintetizzarono il percorso musicale compiuto fino a quel momento, in più recuperando delle radici mai svelate del tutto: quelle americane. ”Outside it’s America”, “Là fuori c’è l’America” canta Bono in uno dei pezzi più intensi dell’album, “Bullet the blue sky”. “The Joshua tree” è un disco americano, fin dal titolo che richiama gli alberi del deserto tra Nevada e California, che crescono nonostante la carenza d’acqua.

Musicalmente, la produzione di Brian Eno e Daniel Lanois mette in più a fuoco le coordinate del suono, la “Infinite guitar” di The Edge trova negli arpeggi dilatati di brani come “With or without you” e “Where the streets have no name” la sua configurazione più classica. Ma il disco contiene anche la ballata acustica, quasi blues, di “Running to stand still” e brani come “Trip through your wires” che potrebbero uscire dal repertorio di Dylan o Neil Young, il gospel di “I still haven’t found what I’m looking for”.

I riferimenti tematici all’America nelle canzoni non si contano. E se quello già citato di “Bullet the blue sky” è sicuramente il più esplicito, le citazioni dirette e indirette vanno da “Where the streets have no name” alla “terra di Dio” di “In God’s country”, alla canzone dedicata alle madri dei desaparecidos sudamericani (“Mothers of the disappeared”, appunto). ben oltre il semplice citazionismo, "The Joshua Tree" è il mito dell’America raccontato da occhi ed orecchie europeee. Una rilettura che si è cristallizzata in un suono epico, che è diventato per definizione il suono rock degli anni ’80.

Dopo The Joshua Tree

Il disco catapultò la band verso nuove vette. Come riassume bene Andrea Morandi nel suo recente volume dedicato al chitarrista "The Edge. Oltre il confine" (Sperling e Kupfer):

The Joshua Tree arrivò al primo posto nelle classifiche di venti Paesi, America compresa. Non solo: il 27 aprile 1987 nelle edicole di mezzo mondo arrivò il nuovo numero di Time con gli U2 in copertina, relegando un signore di nome Mikhail Gorbaciov nelle pagine interne della rivista.

La band si imbarcò un mega tour mondiale che toccò anche l’Italia, negli stadi di Modena e Roma. Bono e soci continuarono a cantare l’America con “Rattle and hum”. disco in parte dal vivo e in parte di inediti, tutti legati dal filo conduttore tematico rappresentato dal continente, che diventa ancora più forte ed evidente che in “The Joshua tree”.

Negli anni ’90 gli U2 cambiarono rotta: “Achtung baby”, registrato a Berlino in sessioni lunghe e faticose, venne definito da Bono "Il suono di 4 musicisti che abbattono il Joshua Tree". Un altro capolavoro, molto diverso, seguito da un tour iperspettacolare che inaugurò una nuova stagione della band, quella della crescente contaminazione con la tecnologia. Gli U2 sono diventati "La band che si ama odiare" per molti, pur mantenendo un grande successo, soprattutto dal vivo. Bono è diventato una figura controversa (basta vedere l'eco che ha avuto la sua uscita su "Le mie canzoni mi mettono in imbarazzo").

Nonostante tutto questo, "The Joshua Tree" non solo il capolavoro della band, non solo uno dei dischi più importanti degli anni '80, ma uno dei più importanti della storia del rock.

Le celebrazioni di "The Joshua Tree"

L'ultima è il libro "U2’s The Joshua Tree: Planting Roots in Mythic America", di Bradley Morgan, uscito poche settimane fa. La band lo ha ristampato due volte: nel 2007 e nel 2017, per i 20 e 30 anni: nella prima erano inclusi (pochi) inediti, ma tutti i lati B del periodo, che erano praticamente un altro disco, e di quelli notevoli.

L'edizione del 2017 aveva un concerto intero al Madison Square Garden dell'87, più una serie di remix. Ma l'operazione davvero notevole è stato il "Joshua Tree Tour" del 2017, poi ripreso brevemente per alcuni show nel 2019: l'album eseguito per intero, su un palco gigantesco, accompagnato da nuovi visual di Anton Corbijn per ogni canzone, per rendere attuali suoni e temi scritti 30 anni prima. Uno degli show più spettacolari ed emozionanti che abbia mai visto: da anni si parla di un film-concerto, diretto sempr da Corbijn, che è stato girato e prodotto ma mai commercializzato. Speriamo di non dover aspettare il 40° anniversario per vederlo.