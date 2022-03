Dua Lipa: altra querela per plagio per la sua "Levitating"

Il lancio della nostra recensione di "Future nostalgia", secondo, fortunatissimo, album di Dua Lipa pubblicato in piena pandemia nel marzo 2020, recitava: Il pop citazionista e impegnato di Dua Lipa. A distanza di due anni mai parole furono più profetiche, ma le citazioni, per la 26enne popstar britannica di origine kosovaro-albanese sono in giudizio. Eh sì, perchè la scorsa settimana una band di musica reggae della Florida chiamata Artikal Sound System ha denunciato come uno dei maggiori successi di quel disco, "Levitating", fosse un plagio della loro "Live your life".

Ora, sempre per "Levitating", ad aggiungersi alle lamentele degli Artikal Sound System ci sono quelle degli autori L. Russell Brown e Sandy Linzer che hanno presentato alla corte federale di Manhattan una documentazione in cui si sostiene che il brano – accreditato a Dua Lipa, Sarah Hudson, Clarence Coffee Jr., Stephen Kozmeniuk - avrebbe "duplicato" la melodia di apertura di "Wiggle and a Giggle All Night" brano del 1979 da loro scritto per la cantante statunitense Cory Daye e per "Don Diablo" interpretata da Miguel Bose nel 1980.

La testata statunitense Billboard scrive che nei documenti da loro presi in visione viene riportato: “La melodia è la parte più ascoltata e riconoscibile delle opere contraffatte e gioca un ruolo cruciale nella loro popolarità." Brown e Linzer hanno tacciato Dua Lipa di avere "deliberatamente emulato epoche precedenti". I loro avvocati hanno inoltre aggiunto: "Nel cercare l'ispirazione nostalgica, gli imputati hanno copiato la creazione dei querelanti senza darne merito. Gli imputati hanno levitato la proprietà intellettuale dei querelanti. I querelanti fanno causa in modo che gli imputati non possano prendere le distanze dalla loro violazione intenzionale".Per dare un'idea del successo di "Levitating", basti pensare che nella classifica di vendita britannica la canzone ha raggiunto la quinta posizione soggiornando nella chart per 73 settimane; in quella americana invece è salita fino al secondo posto con 68 settimane di permanenza e, infine, su YouTube la clip del brano ad oggi somma oltre 480 milioni di visualizzazioni.

Lipa è al lavoro sul nuovo album che dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2022. Salvo imprevisti dell'ultimo momento la cantante nata a Londra si esibirà in concerto in Italia, nell'ambito del tour a supporto di "Future nostalgia" il prossimo mese di maggio. Saranno tre gli appuntamenti dedicati al pubblico di casa nostra: il 25 e il 26 maggio salirà sul palco del Forum di Assago, nelle immediate vicinanze di Milano, mentre due giorni più tardi, il 28 maggio, sarà di scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna.