Bruce Springsteen Courteney Cox e il video di Dancing in the Dark

La 57enne Courteney Cox ha una lunga carriera di attrice cinematografica e televisiva alle spalle. Il grande pubblico la conosce per averla amata nei panni di Monica in una delle serie televisive di maggior successo di sempre, 'Friends', che l'ha impegnata per una decina di anni dal 1994 al 2004. Se la parte di Monica Geller in 'Friends' rimane senza dubbio quella che le ha regalato la fama, a distanza di quasi 40 anni per quanti amano il rock Courteney è altresì nota per essere stata la ragazza che Bruce Springsteen chiama a salire sul palco per ballare nel video di “Dancing in the Dark”.

Era il 1984, Courteney Cox aveva venti anni e quella fu praticamente la sua prima 'parte'. A dirigere la clip del primo singolo dell'album “Born in the U.S.A.” (leggi qui la recensione) fu il regista Brian De Palma, reduce dall'avere diretto solo l'anno prima il capolavoro “Scarface” con Al Pacino.

Fu proprio De Palma a sceglierla per quel ruolo. Courteney Cox lo ha raccontato qualche giorno orsono ospite all'Howard Stern Show, spiegando come fosse stata per lei una assoluta sorpresa poiché presenti all'audizione c'erano un buon numero di ragazze, molte di queste ballerine professioniste. Questo il suo ricordo di quel giorno: “Pensavo di essere nel posto sbagliato. Mi sentivo come, 'Non so cosa stanno facendo, ma io non riesco nemmeno a piegare la gamba.' Sono entrata nell'ufficio di Brian De Palma. Lui fece partire la musica e disse, 'Bene, balla'. Io pensai, 'Adesso? Qui? Di fronte a te? Solo noi due?'”. Quell'imbarazzo malcelato invece di ritorcersi contro di lei convinse il regista a sceglierla . "Penso che sia stato per quello che ebbi la parte. Penso che fosse quello che volevano, una fan che non poteva crederci".

Parlando di “Dancing in the Dark” Courteney Cox confessa ad Howard Stern di ascoltarla ancora, anche se . "Adoro quella canzone. Mi imbarazzo un po' perché mi sento come quando guardo il video, quando lo vedo. Dio, mi spiego. Mi hai visto ballare? È stato patetico. Io non sono una cattiva ballerina, ma fu orribile. Ero davvero nervosa”.

“Dancing in the Dark” fu quindi un inizio per Courteney Cox, ma non fu l'unica esperienza quando a clip musicali. Nel 1994 comparve, con tutti il cast di 'Friends', nel video di “I'll Be There for You” sigla della serie televisiva interpretata dal duo alt-rock statunitense dei Rembrandts. Due anni più tardi Courteney è la protagonista della clip di “A Long December”, uno dei brani più noti dei Counting Crows incluso nel secondo album della formazione statunitense capitanata da Adam Duritz “Recovering the Satellites” che, nel 1996, raggiunse il primo posto nella classifica di vendita degli Stati Uniti.

“Dancing in the Dark” fu il primo singolo di “Born in the U.S.A.” e, quando uscì, nel 1984, con le sue sonorità molto pop così poco springstiniane spiazzò non poco i fan che erano reduci solo due anni prima dall'ascolto in 'bianco e nero' di “Nebraska” (leggi qui la recensione).

La canzone venne scritta da Bruce Springsteen, sollecitato dal suo manager Jon Landau, convinto che l'album fosse buono ma che non possedesse un singolo apripista. Sulle prime “Dancing in the Dark” era un brano rock, ma non ancora ciò che Landau stava cercando. Poi l'illuminazione, andò dal batterista della E Street Band Max Weinberg e gli disse: “Ho un’idea. Suonalo come "Beat It”", intendendo la canzone campione di vendita di Michael Jackson uscita nel 1983. Weinberg recepì immediatamente il messaggio: “Sapevo cosa significava, solo suonarlo a metronomo, senza riempitivi. Semplice grancassa, charleston costante. Volevano un disco dance. E io l’ho fatto. Ho suonato "Beat It". E l’abbiamo portato a casa”.