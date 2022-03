L'esilarante scuola di rock di Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden

I meno giovani ricorderanno l’irresistibile video di “Sugarcube”, brano dei Yo La Tengo - pubblicato in origine in “I Can Hear the Heart Beating as One” del 1997 - che vedeva il gruppo dei coniugi Ira Kaplan e Georgia Hubley venire spediti da un discografico vecchia maniera - indispettito dall’aspetto dimesso e poco appariscente della band: “Avete paura di fare soldi?” - a una vera e propria scuola di rock. Nel caso ve lo foste perso, eccolo:

Uno spunto del tutto simile fu utilizzato tre anni prima da una trasmissione televisiva prodotta da un’emittente locale di Seattle per uno sketch che coinvolse tre nomi di spicco della scena che, in quegli anni, stava catapultando la più grande città dello stato di Washington all’attenzione del pubblico mondiale, il grunge. A fare da docenti a un’improbabile pattuglia di imbranati desiderosi di apprendere i segreti delle rock star furono chiamati l’allora batterista dei Nirvana Dave Grohl (poi diventato leader dei Foo Fighters, nella foto), il chitarrista dei Soundgarden Kim Thayil e il chitarrista dei Pearl Jam Mike McCready.

Le lezioni del “Rock star fantasy camp” toccano ovviamente tutti i luoghi comuni più triti dello stardom rock, dallo sfasciare le chitarre (a cura di McCready) al far roteare le bacchette della batteria (ovviamente a cura di Grohl), senza dimenticare le inevitabili attività di socializzazione con le groupie nei backstage, per le quali è stata chiamata una docente sospettosamente somigliante a Courtney Love, oltre alle pose da tenere quando si finisce sulla copertina di un magazine. Per i deboli di cuore (e orecchie), attenzione a 37 secondi dall’inizio la parte dove Thayil insegna a uno degli allievi a cantare il ritornello di “Black Hole Sun”: ci sono gli estremi per il reato di tortura (ai danni degli ascoltatori). Poi non dite di non essere stati avvisati…