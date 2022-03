Gaming: Snoop Dogg entra nel cda di Faze Clan

L’alfiere della west coast e neo-titolare della Death Row Records Snoop Dogg è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Faze Clan, società specializzata in e-sports con sede a Los Angeles pronta a quotarsi sulla borsa di New York con una capitalizzazione di base pari a un miliardo di dollari: Calvin Cordozar Broadus Jr. - questo il nome all’anagrafe del rapper, oltre a sedere nel board, “collaborerà alla creazione di contenuti, parteciperà a iniziative commerciali strategiche e contribuirà al lancio di merchandising” del marchio.