La squadra di calcio che formarono i Pink Floyd

Sebbene si continua da anni a sperare in una reunion dei Pink Floyd e che i tre membri ancora in vita della leggendaria formazione britannica - Roger Waters, David Gilmour e Nick Mason - riescano a sotterrare l’ascia di guerra, c’è stato un tempo in cui la band era davvero un gruppo di amici. Agli inizi degli anni Settanta i Pink Floyd arrivarono addirittura a voler dimostrare quanto fosse grande la loro amicizia, nonostante non fosse sempre idilliaca neanche all’epoca, e per farlo decisero di fare leva su una loro passione comune che non fosse la musica: il calcio.

Da sempre grandi tifosi di questo gioco tanto da includere l’inno "You'll never walk alone" nel brano “Fearless" del loro album “Meddle” del 1971, Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright formarono infatti la loro squadra di calcio amatoriale. Il team, battezzato “First eleven” e denominato anche Pink Floyd Football Club (P.F.F.C.), comprendeva oltre ai cinque elementi dei Pink Floyd altre persone scelte tra i collaboratori del gruppo.

Mentre è stato confermato - a margine di un video-episodio della serie “Let's Talk It Over” di Frank Barat - dallo stesso Waters il suo ruolo di portiere all’interno della squadra, si suppone che Wright giocasse come difensore di fascia, Mason in mediana e Gilmour come ala destra.

Durante la chiacchierata virtuale - testimoniata dal video pubblicato nel luglio 2021 su YouTube e riportato più sopra - con Frank Barat, Brian Eno, Ken Loach e Yanis Varoufakis, Roger Waters mostrò attraverso il proprio cellulare una foto d’archivio dei Pink Floyd - come quelle proposte qui sotto - pronti per una partita di calcio. L’ex sodale di Gilmour raccontò poi: “Non riesco a ricordare gli altri elementi del team, ma questa foto deve essere di una partita contro una squadra francese di giornalisti”.

Pink Floyd playing football in the park, 1970s. pic.twitter.com/FQtloytuts — MUNDIAL (@MundialMag) April 24, 2020

Pink Floyd heading out to football practice pic.twitter.com/gSdYXMASGD — Sports & Betting History by BestBettingSites (@CDCHistory) December 21, 2019

Come ricordato attraverso una foto pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook dedicata ai Pink Floyd, la squadra calcistica formata dalla leggendaria band britannica giocò diverse partite negli anni Settanta. Anche se non è chiaro quanti match abbiano giocato, gli avversarsi affrontati sul campo dai musicisti britannici come P.F.F.C. erano solitamente team composti da giornalisti, ma anche gli artisti e lo staff della compagnia di danza Ballet National de Marseille - con cui portarono in scena “Pink Floyd Ballet” di Roland Petit.

Una testimonianza dei Pink Floyd in divisa e schierati in campo è stata anche inclusa nella copertina della raccolta pubblicata dalla Capitol Records negli Stati Uniti nel 1973, e successivamente dalla EMI nel Regno Unito, intitolata “A nice pair”. La pubblicazione raccoglieva precedenti album “The Piper at the Gates of Dawn” e “A Saucerful of secrets” - dati alle stampe dalla band inglese rispettivamente nel 1967 e 1968 - in un unico cofanetto. Qualche mese prima della raccolta aveva visto la luce l'album iconico "The dark side of the moon", pubblicato nel marzo del 1973 e a cui avrebbe fatto seguito un paio di anni dopo "Wish you were here" (settembre 1975).

La copertina di “A nice pair”, realizzata dallo storico collaboratore Storm Thorgerson dello studio Hypgnosis, include una foto del Pink Floyd Football Club che - come riportato da Nicholas Schaffner nel suo volume “Saucerful of Secrets: The Pink Floyd Odyssey” (nella versione tradotta in italiano edito con il titolo “Lo scrigno dei segreti: L'odissea dei Pink Floyd”) - vede la band insieme ai suoi tecnici, Steve O’Rourke (nell’angolo in alto a destra) e lo stesso Thorgerson (in posa fra Richard Wright e David Gilmour), dopo una partita persa per quattro a zero contro “una squadra di marxisti della Londra Nord”.