Secondary ticketing, TicketOne rinnova l’esposto all’Agcom

Ha scelto di giocare d’anticipo, TicketOne, in vista della ripresa a pieno regime degli spettacoli di musica dal vivo attesa per la prossima estate, quando - a stato di emergenza ormai revocato - arene e spazi all’aperto dovrebbero tornare a piena capienza: con una nota ufficiale diffusa oggi, martedì 8 marzo, la società controllata dal gruppo tedesco CTS Eventim ha presentato una nuova richiesta di intervento ad Agcom - che segue quella già presentata tre anni fa sempre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - per sanzionare le attività illecite svolte sia dalle persone fisiche che utilizzano le piattaforme e i canali social, sia dai siti di secondary ticketing.