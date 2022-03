L’idea di paradiso di Florence and the Machine

Dopo essere tornata con il singolo “King”, inaugurando una nuova fase di Florence and the Machine, la band capitanata da Florence Welch ha pubblicato un altro evocativo brano.

Si intitola “Heaven is here” e, della durata di neanche due minuti, si costruisce attorno a un suono scarno ed essenziale, ma reso concreto, effettivo e sostanziale da una solida e diretta sezione ritmica mentre la voce di Florence rimane ugualmente incisiva seppur equilibrata. La forza e l’energia carismatica, talvolta ostinata e ribelle, di Welch e del suo gruppo traspare anche qui tanto dalla musica quanto dal testo. Mentre nel corso della canzone la cantante si pone come l’immagine ideale di qualcun altro, alla fine è lei stessa a riconoscere la propria idea di paradiso in qualcos’altro: la musica. “And еvery song I wrote became an escape rope / Tied around my neck to pull me up to Heaven”, si sente confessare da Florence Welch, come a voler riprendere il discorso di “King”, un manifesto sull'essere donna e sulla femminilità.

“Heaven is here”, che al momento non è dato sapere se anticipi un nuovo album di Florence and the Machine - discograficamente fermi a “High as hope” del 2018 - ma che sicuramente ne alza le aspettative, è stato annunciato sui social dallo stesso gruppo attraverso un post in cui Welch ha fatto sapere che il brano è il primo scritto in lockdown “dopo un lungo periodo in cui non mi è stato possibile andare in studio”. E ha scritto:

“Volevo fare qualcosa di colossale. E questo clamore di gioia, furia e dolore è stata la prima cosa che è uscita”.

Il singolo è accompagnato da un video che ne rispecchia la natura e il fatto di, come spiegato da Florence Welch, essere una canzone realizzata “pensando specificatamente alla danza contemporanea”. La visione dell’artista prende quindi forma nella clip di “Heaven is here”, diretta da Autumn de Wilde e con la coreografia di Ryan Heffington, attraverso l'incontro diretto tra musica e danza.