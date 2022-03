Concerti, 2022 'affollato': da Live Nation biglietti a Groupon

Era nell’aria. La serrata imposta dalla pandemia nella prima metà del 2020 e la falsa ripartenza ripartita dal settore l’anno successivo hanno comprensibilmente spostato i progetti dal vivo di tre anni in una sola stagione: quella alle porte. Le indicazioni che arrivano dai mercati parlano di buone prospettive per un rilancio del comparto, ma non in modo univoco: se, da una parte, il pubblico ha dimostrato in più di un’occasione di saper rispondere prontamente alla ripresa dei live show - come nel caso del Tomorrowland o del festival di Glastonbury - dall’altro, come riferì il Wall Street Journal alla metà dello scorso dicembre , le incertezze legate alla situazione sanitaria hanno contribuito a instillare nelle platee una notevole componente di cautela, non sempre giustificata.