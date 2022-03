8 marzo: la forza delle donne attraverso la musica

Nonostante le tante leggende sull’origine della festa della donna, è certo che durante il primo decennio del Novecento in Europa, Stati Uniti e Russia iniziò a essere celebrata in giorni e mesi diversi una giornata dedicata alle rivendicazioni femminili per ricordare tutte le battaglie combattute, vinte o ancora da vincere per la difesa e la valorizzazione della donna. Solo nel dicembre del 1977 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite arrivò a proporre a ogni paese di stabilire la “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale” e molte nazioni scelsero l’8 marzo come data ufficiale.

E sebbene ancora oggi - purtroppo - tanto ancora resta da fare affinché sia .garantita la pari dignità e rispetto di ogni essere umano, sono tante le conquiste sociali e politiche delle donne, raggiunte negli anni, da celebrare.

Ed è così che anche il mondo della musica non si è mai tirato indietro dal ricordare sia le conquiste legate all’universo femminile sia le discriminazioni e le violenze che si sono subite e si subiscono tuttora regalando nel corso degli anni dei veri e propri inni alla donna. Molti di questi, oltretutto, cantanti da donne.

Inni alla donna cantati dalle donne

Come non partire, quindi, dalla versione di “Respect”, il brano originariamente inciso da Otis Redding, che ci ha regalato Aretha Franklin come inno r’n’b al potere della donna.

Sempre alla Regina del soul si deve uno degli inni femministi moderni del pop-soul: “Sisters are doing it for themselves” con gli Eurythmics di Annie Lennox.

Restando dentro i confini del pop, nel 2000 le Destiny's Child di Beyoncé hanno proposto un invito alle donne a dipendere da loro stesse e a pretendere dagli uomini un rapporto alla pari: “Independent women, part I”, dalla colonna sonora del film “Charlie's Angels”

La sola Beyoncé, nel corso della sua carriera solista, ha più volte lanciato messaggi per celebrare e ricordare la potenza delle donne attraverso le proprie canzoni, come il brano sull’emancipazione “Listen” per il film “Dreamgirls” o “Run the world (Girls)”.

Parlando di donne audaci, spostandosi verso una sfrontatezza più punk, è doveroso citare Joan Jett, che con - tra le altre - la sua “Bad reputation” pone l’attenzione sulla forte personalità delle donne e sulla libertà di fregarsene sempre di ciò che pensano gli altri.

“Who you calling a bitch?”, grida invece Queen Latifah nella sua “U.N.I.T.Y.”: un inno hip hop contro la mancanza di rispetto delle donne nella società, contro la violenza e la misoginia.

Per ricordare i vantaggi acquisiti dalle donne in decenni di dura lotta per la parità dei diritti, con “Man! I feel like a woman” Shania Twain lancia un inno all’energia della donna.

A incitare le donne a non arrivare al secondo posto, ma a meritarsi il meglio da ogni situazione, non poteva mancare Madonna che nel 1989 ha pubblicato “Express Yourself”, un vero e proprio inno al femminismo.

Con “Fighter”, invece, Christina Aguilera canta per la combattente che è in ogni donna, per la sua parte più forte: “I wouldn't know just how capable I am to pull through / So I wanna say thank you / ‘Cause it makes me that much stronger / Makes me work a little bit harder / Makes me that much wiser / So thanks for making me a fighter”.

Anche la “Regina della Disco Music” Gloria Gaynor, con la sua iconica “I will survive”, per esempio, non si è tirata indietro durante la propria carriera dal cantare a favore per le donne e dalla loro capacità di rialzarsi e riprendersi dopo qualsiasi situazione.

Come non includere allora “Girls just wanna have fun” di Cyndi Lauper: un inno 80’s al sacrosanto diritto delle ragazze di divertirsi.

Tra le signore della musica, dalle indimenticabili ai nomi di nicchia, dalla già citata Madonna a Patti Smith, passando per Amy Winehouse, Janis Joplin, Joni Mitchell, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, PJ Harvey, Carole King, Björk, Joan Baez, Édith Piaf, Maria Callas, Nina Simone, fino alle nostre Mina, Mia Martini, Loredana Berté, Fiorella Mannoia o ancora Carmen Consoli e Levante, tutte in qualche modo ci hanno comunque regalato canzoni consacrate alle donne e dedicate alla parità di diritti nel lavoro, nella politica e nella vita quotidiana, e nella musica pop. Impossibile quindi citarle tutte, ma doveroso ricordare quante donne fanno sentire la propria voce.

Nel 2013, inoltre, venticinque artiste donne provenienti da oltre venti paesi diversi hanno unito la propria voce per aiutare le donne di tutto il mondo e partecipare alla campagna lanciata dalle Nazioni Unite con la canzone “One woman”

Consigli da artiste

Oltre a far sentire direttamente la propria voce e a cantare nei loro brani la forza e la risolutezza delle donne, più volte è successo che musiciste donne lanciassero un messaggio di solidarietà femminile proponendo canzoni di altre artiste. Nel 2020, per esempio, in occasione della Giornata internazionale della donna, sia Lady Gaga che Taylor Swift hanno condiviso playlist curate da loro per celebrare le donne. La voce di “Bad romance” aveva proposto “una playlist esclusiva con brani di colleghe musiciste donne che stanno reinventando l'intersezione tra musica pop e club”, battezzata "Women of choice" e disponibile a questo link, che si apriva però con il suo singolo “Stupid love” dall’album “Chromatica”.

Taylor Swift, dal canto suo, per la playlist da lei curata e pensata per la Giornata internazionale della donna aveva scelto canzoni di artisti e band femminili che più apprezzava al momento. “Festeggiamo tutti insieme onorando le donne della nostra vita e le donne là fuori che mandano avanti le cose”, aveva scritto la 30enne cantautrice statunitense per presentare la sua selezione che, intitolata "Playlist by ME!" (disponibile a questo link), si apre con la sua “The man” e include brani di - tra le altre - Princess Nokia, Kesha, Yebba e Grimes.