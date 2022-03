Rauw Alejandro fa incetta di nomination ai Latin AMAs

Salvo clamorose sorprese, la cerimonia di consegna dei Latin American Music Awards 2022, tra i premi più importanti del latin pop, in programma il prossimo 21 aprile al Michelob ULTRA Arena di Mandalay Bay Resort e al Casino di Las Vegas, sarà la consacrazione di Rauw Alejandro come nuovo re del genere. Come se non parlassero già i traguardi conquistati in questi ultimi anni dal 29enne cantante portoricano, è arrivata ora la notizia della conquista, da parte della voce di "Todo de ti" (oltre 780 milioni di streams su Spotify), di ben sette nomination ai Latin AMAs: è Rauw Alejandro, che ha appena pubblicato il nuovo album "Trap cake vol. 2", contenente la future hit "Gracias por nada", a guidare la classifica degli artisti con il maggior numero di candidature.

Molti dei quali arrivano dal roster di Sony Music, e sono tra i protagonisti della playlist "Latino caliente", che fotografa la scena contemporanea. .

Rauw Alejandro, che negli ultimi quattro anni ha conquistato oltreoceano la bellezza di 40 Dischi di platino, praticamente 10 all'anno, complici successi come "Toda", "Que le dé", "Fantasías", "Tattoo", "La nota" e la stessa "Todo de tí", che hanno scalato le classifiche di vendita in Argentina, Messico, conquistando pure posizioni di prestigio nella US Latin di Billboard, la chart pubblicata dalla popolare rivista americana tutta dedicata ai successi del mondo latino, la sera del 21 aprile proverà a portarsi a casa i premi come artista dell'anno, miglior artista maschile, miglior artista urban, canzone dell'anno e miglior canzone pop con "Todo de ti", album dell'anno e miglior album urban con "Vice versa".

A rincorrere Rauw Alejandro ci pensano Camilo (con sei nomination), Christian Nodal e Marc Anthony (entrambi con cinque nomination). Seguono Anuel AA, Becky G, Carlos Vives, Christina Aguilera, CNCO, Enrique Iglesias, Evaluna Montaner, Farruko, Gerardo Ortiz, Maluma, Natti Natasha, Ozuna, Prince Royce, Reik, Romeo Santos, ROSALÍA, TINI, Wisin e molti altri.

Cosa accomuna i vari artisti citati? Appartengono tutti al roster di Sony Music Latin, The Orchard e delle etichette affiliate. Tra gli altri, Camilo proverà a "scippare" a Rauw Alejandro il titolo di artista dell'anno (ma dovrà vedersela anche con Farruko e Ozuna), Natti Natasha e Rosalía - pronta a tornare sulle scene con l'album "Motomami", anticipato dai singoli "La fama" con The Weeknd e "Chicken teriyaki" - si contenderanno il titolo di miglior artista femminile, Enrique Iglesias è in corsa per la statuetta come miglior artista maschile pop e miglior album pop con "Final (Vol. 1)". Nella categoria miglior album urban è candidato anche Maluma con "Papi Juancho", mentre in quella come miglior artista tropical si sfideranno superbig del calibro di Carlos Vives,

Marc Anthony, Prince Royce e Romeo Santos.