Arisa: una sua canzone sarà l'inno ufficiale delle Olimpiadi 2026

Dal podio di "Ballando con le stelle" all'uscita dell'ultimo disco "Ero romantica" fino alla "vittoria" conquistata per i prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

E' un periodo intenso per Arisa. E' suo infatti il brano scelto come inno ufficiale della manifestazione. Scritto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale di Cittadina e interpretato dalla cantante, si intitola "Fino all'alba" e ha battuto, con il 72% dei voti, il brano di Malika Ayane "Un po' più in là". L'annuncio è stato dato dal sito ufficiale dei Giochi Olimpici. Le due canzoni avevano partecipato al contest aperto lo scorso 2 febbraio sul palco del Festival di Sanremo 2022. Con un storia su Instagram Arisa ha voluto raccontare la sua soddisfazione dicendo: “Non potete capire la felicità che mi avete dato votando ‘Fino all’alba’. Ho una gioia nel cuore”. .

Il progetto dell’Inno di Milano-Cortina 2026, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha raggiunto i conservatori, gli istituti, le bande e le corali di tutta Italia. Il Maestro Peppe Vessicchio ha curato la direzione artistica dell’iniziativa che ha portato alla scelta dei due brani finalisti presentati in fase di bando dal Corpo Musicale “La Cittadina San Pietro Martire di Seveso” della provincia di Monza e Brianza e dal CPM Music Institute di Milano, scuola fondata a presieduta da Franco Mussida.