Zucchero, Bob Dylan, il Papa e quella 'redenzione' da 450mila $

“Sono un pessimo comunicatore, dico sempre quello che penso, e spesso penso una cazzata. E purtroppo la dico”

Parole, questa volta senza musica, di Zucchero Fornaciari. Il mea culpa, vergato dal bluesman emiliano per la sua autobiografia “Il suono della domenica” (pubblicata nel 2011 da Mondadori), si riferisce a un buffo episodio che ebbe per protagonista l’artista nel 1997, al Festival di Venezia. Sugar era al Lido in compagnia della star francese Gérard Depardieu, che - all’epoca - ricevette il Leone d’Oro alla carriera dalla direzione della manifestazione. L’attore, due anni prima, aveva reinciso con Zucchero una nuova versione di “Un piccolo aiuto”, brano - scritto dallo stesso Fornaciari insieme a Alberto Salerno - originariamente pubblicato nel 1985 (all’interno del secondo album del cantante, “Zucchero & The Randy Jackson Band”) e ripubblicato a scopo benefico (la lotta contro l’AIDS: i proventi dalle vendite furono devoluti alla fondazione presieduta dal premio Nobel per la medicina nel 2008 scomparso lo scorso 8 febbraio - e finito al centro delle polemiche per le sue opinioni sulla campagna vaccinale anti-Covid - Luc Montagnier) nell’edizione natalizia dell’album “Spirito divino”.

“Incontro per caso Bibi Ballandi, manager bolognese, che stava organizzando il concerto del Giubileo, quello in cui Bob Dylan e Celentano hanno cantato davanti al Papa”

L’evento ebbe luogo il 27 settembre 1997 al Congresso Eucaristico Mondiale di Bologna: davanti al pontefice Giovanni Paolo II si esibirono, oltre a Dylan e Celentano, anche - tra gli altri - Lucio Dalla, Gianni Morandi, Michel Petrucciani, Andrea Bocelli, Samuele Bersani e Niccolò Fabi.

Ballandi, grande manager musicale e televisivo purtroppo sconfitto da un male incurabile nel 2018, cercò di coinvolgere Zucchero nell’operazione. Ma, oltre a non raggiungere lo scopo, fu involontario responsabile di un autentico tabù nel mondo della musica dal vivo, specie se di altissimo livello: il leak di un cachet. Di quello dell’headliner, per giunta.