Robert Fripp e Toyah cantano “Rockin’ in the free world”

Continuano gli appuntamenti con il “Sunday Lunch” di Robert Fripp e Toyah, che dall’inizio della pandemia nel 2020 ogni domenica - salvo pause - condividono loro cover casalinghe e divertite di classici del rock e del pop. Per l’ultima puntata della loro serie domenicale, il leader dei King Crimson e sua moglie hanno proposto la cover di “Rockin’ in the free world” di Neil Young.

Ecco il nuovo video della coppia, in cui un composto e accigliato Robert Fripp, con il suo usuale trucco nero punk sugli occhi, accompagna alla chitarra Toyah che, con indosso una gonna decorata con dei sonagli e una maglietta trasparente di colore nero, si scatena cantando mentre sullo sfondo si legge un cartello che recita: “A free world for all is the dogs bollocks” (“Un mondo libero per tutti è una stronzata”).

“Rockin’ in the free world”, tra le canzoni più note del cantautore canadese, che - tra le altre cose - due anni fa decise di fare causa a Donald Trump per l'utilizzo non autorizzato del brano nei suoi comizi, è stata originariamente pubblicata da Young come singolo estratto dal suo album “Freedom” nel 1989.

Lo scorso appuntamento con il “Sunday Lunch aveva visto Fripp e Toyah rileggere il classico del 2011 dei Black Keys “Lonely boy”, dopo aver proposto cover di brani di Black Sabbath, Kinks, Mötley Crüe, Mötorhead, Judas Priest e altri: le trovate tutte qui.