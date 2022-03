A distanza di tre anni da "Re Mida" e da poco meno di due anni da "J mixtape", Lazza sta per tornare con "Sirio", il suo nuovo album ufficiale, la cui uscita è prevista l’8 aprile. Il 31 dicembre il rapper milanese aveva pubblicato un video su Instagram in cui presentava in anteprima un suo inedito, mentre era in giro in auto, lasciando poi scritto nel copy solamente 22. Pareva quindi certo un suo nuovo album quest’anno, un ritorno molto atteso dai fan della scena hip hop italiana. Il nuovo progetto è stato confermato anche in un video di due minuti, sulle note di “Ouverture”, in cui Lazza ha parlato del suo processo creativo, del potere che ha il rap e anche di El Jefe, il suo nuovo alter ego.

Inoltre ha annunciato ufficialmente al pubblico "Sirio" con una sorta di secret event, promosso solo pochi giorni prima tramite un link raffigurante una bussola condivisa sui social, tenutosi in Darsena, nella sua Milano, davanti a una folla di giovani accorsi lì per vedere dal vivo il proprio idolo. Il rapper ha rivelato anche la tracklist e c’è subito un aspetto da sottolineare: non ci sono collaborazioni italiane (per il momento), ma solo una internazionale. Una che, però, è di alto prestigio. Si tratta di Tory Lanez, rapper canadese, che compare nella traccia numero cinque, “Bugia”. Lazza, negli ultimi anni, per la sua attitudine fortemente rap e per il suo stile, si è ritagliato un ruolo importante nella scena. L’artista è anche un pianista: più volte ha prodotto e interpretato brani al piano. Chissà che il suo strumento preferito non abbia un ruolo centrale anche in questo nuovo lavoro.