YouTube spinge sui podcast: in arrivo nuovi investimenti

Secondo quanto riferito da Bloomberg, YouTube starebbe attivando un massiccio programma di investimenti per rilanciare i video podcast sulla propria piattaforma: il servizio di media sharing controllato da Google avrebbe in corso contatti con diversi produttori di contenuti per offrire contributi fino a 300mila dollari per convertire audio show in video show. Nel dettaglio, YouTube sarebbe pronto a stanziare 50mila dollari a puntata e dai 200 ai 300mila dollari agli hub per aggiungere le immagini alle convenzionali tracce sonore.