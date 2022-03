Deep Purple: “Smoke on the water” rischiava di andare perduta

Grazie al riff di chitarra di Ritchie Blackmore ormai iconico, per cui intere generazioni di chitarristi hanno mosso i primi passi e preso confidenza con lo strumento, e che ha ispirato la creazione di altrettanti celebri brani come “Enter sandman” dei Metallica, “Smoke on the water” dei Deep Purple è sicuramente una delle canzoni più famose del rock. Eppure, nato in circostanze non proprio rosee, il brano “manifesto” della leggendaria band britannica rischiava di andare perduto.

Nel dicembre del 1971 il gruppo inglese decise di spostarsi in Svizzera per registrare il suo sesto album, “Machine head”, utilizzando lo studio mobile dei Rolling Stones in una delle strutture del Casinò di Montreux. Per pura coincidenza, alla vigilia dell’inizio programmato delle registrazioni, presso il teatro dell’edificio, si tenne un concerto di Frank Zappa con i Mothers of Invention. Durante lo show, però, uno spettatore sparò con una pistola lanciarazzi contro il soffitto ricoperto di rattan e immediatamente divampò un incendio all’interno del complesso per cui venne interrotto il live e fatto evacuare il Casinò. Seppur non direttamente, alla scena stavano assistendo gli stessi Deep Purple, che alloggiavano in un hotel poco distante. Proprio in quel momento, mentre il fumo causato dall’incendio si diffondeva sulle acque del lago di Ginevra, nelle menti dei componenti del gruppo si fissò l’immagine che avrebbe ispirato il testo e il titolo - questo suggerito dal bassista Roger Glover - di quella che sarebbe diventata una delle sue canzoni più celebri.

Sebbene non ci siano stati feriti gravi, l’incendio distrusse l’intero complesso del Casinò - successivamente ricostruito e riaperto nel 1975 - e i Deep Purple furono costretti a trovare una sistemazione alternativa per concludere il disco uscito poi nel marzo del 1972.

La formazione britannico si spostò quindi al Pavilion, un teatro lì vicino, ma la nuova soluzione si rivelò in fretta poco pratica perché i residenti delle vicinanze si lamentarono con la polizia a causa del rumore. Di nuovo in cerca di un luogo che ospitasse le lavorazioni di “Machine head”, il gruppo si stabilì poi al Grand Hotel di Montreux ma, prima di fare i bagagli, la band riuscì a registrare le tracce base di una nuova canzone. Tuttavia, nella fretta di trasferirsi, i Deep Purple quasi si dimenticarono di aver lavorato a quel brano, ispirato all’incendio del Casinò. Solo alla fine delle lavorazioni del disco, rendendosi conto di aver bisogno di materiale in più da far confluire nel progetto, la band recuperò il pezzo e diede definitiva forma a “Smoke on the water”, che altrimenti rischiava di andare perduta.

Recentemente ospiti di una puntata dello show online "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown”, il batterista Ian Paice e il chitarrista Steve Morse dei Deep Purple hanno ripercorso la genesi e la nascita dell’iconica canzone.

“Quando abbiamo iniziato a registrare ‘Machine head’, il Casinò era già bruciato. Era lì che avremmo dovuto registrare ma, visto che l’edificio era ormai distrutto, abbiamo dovuto cercare un altro posto dove poter lavorare”, ha ricordato lo storico batterista dei Deep Purple come riportato da Blabbermouth. Ha aggiunto: “Quando abbiamo trovato una nuova sistemazione, stavamo cercando di mettere insieme un suono. Ritchie Blackmore aveva un riff e, per provare a capire come iniziare, io ho suggerito: ‘Prova il riff e io farò giusto un charleston per lasciare che il pezzo si costruisca da sé’. Montreux, essendo una meta di villeggiatura prevalentemente estiva, in quel periodo dell’anno era come addormentata: alle 10 tutti già dormivano. E noi eravamo una rock band che suonava dentro una struttura in cui rimbombava tutto. Eravamo lì da tipo circa 10 minuti, infatti, quando è arrivata la polizia. Abbiamo visto visto i lampeggianti blue da lontano. Stavamo giusto finendo una ripresa - penso che fino a quel momento fossimo riusciti a fare due take o qualcosa del genere. Il produttore Martin Birch nel frattempo ha detto: ‘Non far entrare nessuno’. Così i roadie hanno tenuto la porta per permetterci di finire la take prima che entrasse la polizia. Quando gli agenti sono intervenuti ci hanno detto di interrompere tutto. Quindi abbiamo dovuto trasferirci di nuovo e alla fine siamo andati al Grand Hotel. E ci siamo dimenticati di quella traccia”.

Ripensando poi a come hanno ripreso la traccia che sarebbe diventata “Smoke on the water”, Ian Paice ha aggiunto: “Quando abbiamo finito il disco, ci è stato fatto notare che era troppo breve; non era abbastanza lungo per essere un album.

Avevamo una traccia che sarebbe potuta venir inclusa, ‘When a blind man cries'. Ma Ritchie voleva che tutto fosse a posto. Quindi abbiamo pensato: ‘Che dici di quel brano che abbiamo fatto al Pavilion? Ascoltiamolo. Suona bene. Suona bene’. Non c’era ancora il testo, quindi il cantante Ian Gillan e Roger Glover ci lavorarono. Roger recuperò il taccuino su cui aveva segnato le proprie impressioni nel momento in cui avevamo visto le fiamme salire dal Casinò. La corrente che scendeva dalle montagne spinge il fumo attraverso il lago. ‘Smoke on the water’: ecco da dove deriva il titolo. Ho pensato: ‘Perché non scriviamo una canzone sulla realizzazione del disco?’ Ed è così che è stato completata "Smoke on the water’, ed è così che è finita nel disco. Altrimenti sarebbe andata persa”.