USA, un autore alle collecting: ‘Sospendere licenze in Russia’

Ross Golan, autore americano che a firmato o co-firmato brani per pop star come Justin Bieber, Ariana Grande, One Direction e Demi Lovato, ha attivato su Change.org una petizione per chiedere alle collecting statunitensi l’interruzione dei rapporti con le proprie omologhe russe. L’iniziativa è stata presa affinché anche gli autori possano prendere posizione contro l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Mosca, avviata nella notte tra gli scorsi 24 e 25 febbraio: “Una parte delle nostre royalties va direttamente al governo russo, che a sua volta finanzia la loro invasione in Ucraina”, ha scritto Golan nel manifesto della petizione, “Mi rifiuto di concedere in licenza le mie canzoni in Russia mentre il governo di Mosca invade l'Ucraina. Chiedo che la mia società di riscossione interrompa immediatamente i legami con la Russian Authors' Society, la collecting su mandato del governo russo”.