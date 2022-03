Irama, cantautore o popstar? "Non voglio stare in nessun listino"

Un gioco di contrasti. E’ quello che anima “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, nuovo album di Irama. Un gioco fatto non solo di chiaroscuri sonori, ma anche di testi che parlano sia in prima persona e sia di altre persone che cose i fanno assai più facili, di canzoni fatte per essere ascoltate con calma e brani da ballare, di rap e di melodia, di intrattenimento e di sentimento.

Un album che mostra al meglio quello che Irama è e vuole essere, in un panorama pop in veloce evoluzione, figlio di una crescita artistica e umana che è in corso e che Irama cerca di vivere scegliendo solo quello che ama.

L’album nasce con la collaborazione di Shablo, ‘partner in crime’ di tutto il progetto, e si avvale del lavoro non solo del produttore argentino ma anche di molti altri producer di rilievo, come Giulio Nenna, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg William, così come di artisti del calibro di Rkomi, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Victor Martinez e Lazza. Il suono è deliberatamente caleidoscopico, gli stili e le atmosfere sono estremamente diversi da un brano all’altro, si passa dalle ballate ai ritmi latini, dall’urban al rap, in un continuo gioco di rimandi e spostamenti che hanno come unico filo conduttore la voce di Irama. Voce che è duttile e espressiva e che si adatta, dunque, al meglio ai diversi mondi sonori del disco. Che è, deliberatamente un album pop, senza tanti altri aggettivi, diretto, immediato, godibile e vario. E che mette in luce bene il desiderio di Irama di muoversi in questo territorio indefinito con altrettanta indefinibile libertà, come sottolinea più volte quando parla dell’album, di sé, del suo essere artista.

Quanto e come sei cresciuto in questi anni, quanto sei cambiato?. Quanto ‘pensiero’ c’è nella tua musica? E perché questo titolo?

“Il cambiamento non è stato solo anagrafico ma il riflesso di una crescita personale. In questi anni ho cercato di crescere anche a livello artistico, ho studiato di più, ho cercato di essere sempre più libero. Da qui il titolo, spiegato nel teaser scritto insieme a Fabio Banfo: non ho paura di caldere e di schiantarmi, non ho paura di sbagliare, e questo mi permette di essere più libero, di essere me stesso, di cercare di fare quello che amo veramente senza inseguire la ‘coolness’, le mode, le curve del mercato.

Il pop è un’arte ricca di possibilità. Tu in questo album lo interpreti in una maniera più ‘alta’ e complessa, ma non per questo meno pop. Cos’è il pop per te?

Sai, è difficile fare filosofia su questo, il pop è musica popolare, semplicemente e io sicuramente sono anche orgoglioso di fare musica popolare.

Si cerca spesso di trovare altri termini e definizioni, ma la maggior parte della musica di oggi è pop, con le sue mille varianti. Credo, però, che questa nuova generazione, della quale faccio parte, stia spezzando un po’ gli schemi, stia creando un ibrido tra tanti suoni e stili, e questo è bello perché la musica è sempre più libera. Non sono mai stato fan dei finti intellettuali o interessato ai termini coniati dagli addetti ai lavori, quello che serve alla musica è di essere libera e sincera e io sto cercando di essere libero e sincero. Spero che questo arrivi alle persone.

Questo album è anche un modo per metterti a nudo, per mostrarti senza filtri. Quanta fatica ci vuole per fare un percorso del genere in pubblico?

Mah, diciamo che non è stato fatto per il pubblico, ma per l’arte e per la musica. Scrivere, raccontarmi, è una vocazione che ho da quando ero bambino e, nel bene e nel male, parte da un principio di verità e da un desiderio artistico. Solo dopo viene dato alle persone e la cosa più bella avviene quando il pubblico queste canzoni le prende e le trasforma in qualcosa di proprio.

Cantautore? O Popstar?

Non voglio essere nel listino delle popstar né in quello dei cantautori. Io sono Irama e voglio essere quello che sono, diverso dagli altri sicuramente perché sono me stesso non perché voglio altro. E aggiungo che se qualcuno dovesse pensare a Freddie Mercury e lo riconoscesse solo come rockstar sarebbe avvilente, una considerazione sbagliata, era un artista”

Che cosa vuol dire per te, oggi, fare un album? In un mondo dove contano i singoli, dove le canzoni si consumano rapidamente, dove l’ascolto casuale domina la scena, dove le playlist contano sempre di più?

Sicuramente la realizzazione di un qualcosa da vendere è parte del mercato musicale, non del progetto dell’artista, quindi trovare un equilibrio non è mai facile.

Anche perché tutto è cambiato rispetto al passato, la musica viene consumata molto velocemente, quindi è più difficile emergere per i giovani e più difficile rimanere per gli artisti affermati perché c’è un ascolto troppo veloce e di musica ce n’è tantissima, ai limiti dell’inquinamento acustico. La velocità non aiuta, rischia di farti lavorare male, io invece cerco di lavorare tanto e con i tempi giusti, di fare tutto tenendo i piedi per terra, cerco di impegnarmi e di sfuggire agli schemi del mercato puntando a creare qualcosa che possa rimanere, nel bene e nel male, al di la delle classifiche e delle playlist. .

Sei un interprete molto appassionato. Cosa vuol dire cantare per te, che tipo di emozioni ti scatena? Anzi, se posso esagerare: perché canti?

Probabilmente avverti questa passione, e ti ringrazio, perché interpreto cose scritte da me e quindi le sento ancora più vicine. Per me cantare è una vocazione, una cosa naturale per me, forse la cosa più vicina alla vita.

Cosa ti piacerebbe che accadesse con questo album nella tua carriera?

È ancora presto per dirlo, per parlare di carriera, le somme si tirano verso la fine, in questo periodo parlando molto con Pablo, che mi insegna molto la grande sfida è essere soddisfatti di se stessi, non badare a successi e sconfitte ma guardare se stessi ed essere soddisfatti del proprio lavoro, la sfida più difficile che ci sia al mondo.