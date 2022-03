Germania, nel 2021 mercato discografico a 2 miliardi di euro

La Bundesverband Musikindustrie (BVMI), l’associazione che rappresenta l’industria discografica tedesca, ha diffuso in questi giorni il report annuale riguardante l’andamento del mercato discografico in Germania: nel 2021 l’industria nazionale della musica registrata ha registrato entrate per 1,96 miliardi di euro, il 76,4% dei quali generate dallo streaming, che - pur rallentando rispetto al 2020, quando aveva fatto segnare un incremento nei consumi del 24,6% - è cresciuto su base annua del 18,6%.