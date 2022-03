I Bnkr44 sono Non è la Rai al maschile, nell'era di TikTok

La sensazione, diciamolo subito, è di assistere a qualcosa di fenomenale, che però è solo agli albori. È quel tipo di clima e di atmosfera che solitamente precede la deflagrazione che si respira sotto il palco, guardando i volti dei fan e quelli dei curiosi che ad un certo punto si sono detti che forse valeva la pena prendere un biglietto per andare ad ascoltare dal vivo quei sei scappati di casa, e vivendo insieme a loro l’attesa per l’inizio del concerto. I sei scappati di casa rispondono ai nomi di – dal più grande al più piccolo – Caph (23 anni, vero nome Marco Vittiglio, nel collettivo

scrive, suona e canta), Fares (Pietro Serafini, 23 anni, scrive e canta), Erin (Dario Lombardi, 22 anni, scrive, canta, suona, produce), Faster (Andrea Locci, 21 anni, scrive e canta), Piccolo (Duccio Caponi, 20 anni) e JnX (Jacopo Adamo, 20 anni, produce i brani), ai quali si aggiunge Ghera (Gherardo Stagi, 23 anni, la mente del gruppo). Insieme formano i Bnkr44, un collettivo la cui storia è cominciata nel 2019 in un seminterrato abbandonato a Villanova, una frazione in provincia di Firenze. Che dopo due anni di piccoli grandi successi digitali, complice la pandemia, sta iniziando ora a raccogliere i primi consensi fisici.

I numeri

I numeri del loro album d’esordio “Farsi male a noi va bene”, uscito a fine novembre e presentato con uno showcase alla Milano Music Week che ha fatto registrare subito il sold out, crescono di settimana in settimana, peraltro senza chissà quale spinta: ad oggi gli stream complessivi delle quindici tracce su Spotify ammontano a 7 milioni e la scorsa settimana il vinile del disco era secondo nella classifica dei più venduti in Italia. E il tour nei club – ieri sera ha fatto tappa al Monk di Roma, che ha portato fortuna a svariati protagonisti della scena indie prima che diventassero superstar, da Calcutta, che nel 2015 presentò sul palco del locale il suo “Mainstream” subito dopo l’uscita, a Gazzelle, che nel marzo del 2017, esattamente cinque anni fa, lanciò lì il suo “Superbattito” – sta collezionando un sold out dietro l’altro: da Milano alla Capitale, passando per Torino (e intanto loro aggiungono nuove date: il 19 saranno al Viper Theatre di Firenze, il 9 aprile al Vidia Club di Cesena, il 15 aprile al Satellite LattePiù di Brescia).

Gli OneDirection italiani? No.

Descrivere il progetto dei Bnkr44 non è semplice, se non altro perché si rischia di incappare in paragoni sbagliati, fuorvianti. Gli One Direction italiani? No. Il caso del collettivo toscano è più complesso, anche se sul palco sembrano a tutti gli effetti la versione maschile delle Lollipop o delle ragazzine di “Non è la Rai”, nell’era del SoundCloud rap e di TikTok. “Io sono qui per presentare, non canto mica stasera”, scherza Fares. E Caph ne approfitta: “Posso cantare io, allora?”. Con i fan sotto al palco cercano quel tipo di rapporto confidenziale che fa venire in mente le scenette di Ambra ai tempi del programma cult degli Anni ‘90: è come se volessero abbattere ogni tipo di distanza che li divide dal pubblico.

“Io ho studiato arte e so che Van Gogh dipingeva la notte”, dice Erin prima di “Dipingere la notte”. Anche le loro canzoni vanno in quella direzione: sono lo specchio della loro generazione, quella “Gen Z” di cui non si fa che parlare da un po’ di tempo a questa parte. “Vivo nel disordine / non trovo spazio / e non trovo spazio, ma noia / però ancora non dormo / resto qui nel mio mondo / ed è già finito un giorno / che forse è durato troppo”, cantano Fares e Erin in “Disordine”. “Passo se vuoi, ma poi non resto / sai come sono fatto, di certo non per questo / ora che è tutto complicato, io risolvo lo stesso / non è perdendo gli attimi che dai valore al tempo”, sono i versi della strofa di Caph in “Bolla”. E via così.

Chi c'è dietro?

Caph, Fares, Erin, Faster, Piccolo e JnX hanno ciascuno un proprio stile e un proprio percorso alle spalle: c’è chi viene dal pop, chi dal rock, chi dal rap, chi – con i capelli tinti di verde o rosso – prova a strizzare l’occhio al pop-punk degli Anni Duemiladieci. Non sono figli della rete, ma di un luogo fisico: il Bunker, che è lo studio dove si sono conosciuti e che ha suggerito il nome del progetto.

Un leader vero e proprio non c’è, ma il primo a salire sul palco è Piccolo, che manda subito su di giri i fan con “Di chi è questa città”: “Non portarmi con te / Non voglio tornare se cala il sole / Lasciami come vorresti trovarmi e non trovo il nome / Di chi è questa città ora che siamo altrove? / Di chi è questa metà ora che non trovi il cuore?”. In compenso a fare gli onori di casa ci pensa Fares. Poi a mano a mano si aggiungono gli altri componenti del collettivo, che sembra .l’evoluzione di una boy band nel post-indie: di quel tipo di progetti i Bnkr44 riprendono l’attitudine pop, ma loro non si limitano a cantare canzoni imposte da discografici ingordi e scritte dai soliti hitmaker. Fanno tutto da soli: scrivono, registrano, suonano e producono, anche se dal vivo cantano sulle basi e nessuno suona uno strumento musicale. Dietro al progetto c’è l'etichetta romana Bomba Dischi, che dopo aver portato al successo i vari Calcutta, Pop X, Carl Brave, Franco126, forgiando il suono e il linguaggio del cantautorato italiano degli Anni Duemiladieci, ora si è lanciata alla scoperta dei nuovi volti della “Gen Z” del pop italiano, da Ariete – che sale sul palco per duettare con il sestetto su “Tutte le sere” – agli Psicologi, passando per il collettivo toscano.

Il futuro

Se i Bnkr44 fossero esplosi all’inizio degli Anni Duemila, a quest’ora il loro futuro sarebbe già tutto scritto, tra Trl, Festivalbar, calendari, astucci, zaini, quaderni, diari, riviste tutte dedicate a loro, libri e quant’altro, fino all’inevitabile scioglimento. Nel 2022 il futuro di un progetto come il loro, invece, che con quel modo di fare musica un po’ disordinato e sregolato – rispetto alle forme e alle strategie della discografia canonica – sta scrivendo alcune delle pagine più interessanti della new wave tricolore, è tutto da scrivere. E imprevedibile.