Le scuse di Flea dei Red Hot Chili Peppers ai Guns N’ Roses

Il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea ha espresso rammarico per l’atteggiamento che lui e la sua band hanno avuto nei confronti dei Guns N’ Roses a metà degli anni Ottanta.

All’epoca entrambe le band stavano muovendo i primi passi, entrambe a Los Angeles. La formazione capitanata da Anthony Kiedis, dopo l’eponimo album di debutto del 1984, aveva spedito sui mercati “Freaky Styley” l’anno successivo e “The Uplift Mofo Party Plan” nell’’87 (ultimo album, questo, realizzato con il chitarrista originale Hillel Slovak, che sarebbe morto un anno dopo e sostituito, per “Mother’s Milk” del 1989, da John Frusciante). Il gruppo di Axl Rose e Slash, dopo la pubblicazione dell’EP “Live ?!*@ Like a Suicide” nel 1986, avrebbe raggiunto il successo presso il grande pubblico grazie alla prima prova sulla lunga distanza, “Appetite for Destruction” del 1987.

Il grunge e la conseguente “spallata” all’establishment rock sarebbe arrivata di lì a qualche anno, ma le tensioni sulla grande ma affollata scena losangelina non mancavano.

“Eravamo decisamente contrari alla scena hair metal”, ha raccontato Flea all’edizione britannica di Classic Rock: “Pensavamo: fanculo, noi siamo underground, art-rock, gente eccentrica dell’east side. Questi tizi stanno solo copiano gli Aerosmith e i Kiss. Guardando indietro, erano tutte miserabili stronzate: tante di quelle band erano fantastiche. E i Guns N’ Roses erano grandi”.

Perché, ha proseguito Flea, “c’era una certa arroganza. Tipo ‘fanculo il mondo, fanculo il sistema, fanculo l’autorità e tutto il resto: siamo ragazzi di strada e facciamo come ci pare. Perché stavamo giocando duro nel fare i selvaggi”.

“Eravamo una band da festa, alle feste bisogna pur sempre portare qualcosa”, ha ricordato il frontman Anthony Kiedis a proposito dell’inizio di carriera della band: “Flea è sempre stato determinante nel dire: 'Dobbiamo essere bravi, scrivere qualcosa di nuovo: dobbiamo avere qualcosa in grado di smuovere la gente'. E, in genere, arrivavamo sempre carichi di roba”.